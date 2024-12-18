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Экономист оценил средний размер пособия по больничному в 2025 году - РИА Новости, 18.12.2024
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02:56 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/bolnichnyy-1989813249.html
Экономист оценил средний размер пособия по больничному в 2025 году
Экономист оценил средний размер пособия по больничному в 2025 году - РИА Новости, 18.12.2024
Экономист оценил средний размер пособия по больничному в 2025 году
Средний размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году составит около двух тысяч рублей в день при получении средней зарплаты в почти 100 тысяч РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T02:56:00+03:00
2024-12-18T02:56:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Средний размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году составит около двух тысяч рублей в день при получении средней зарплаты в почти 100 тысяч рублей, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. "Статистика по выплатам больничных ограничена, точных данных по среднему размеру нет. Однако, по моим оценкам, он будет составлять около двух тысяч рублей в день для получающего среднюю заработную плату, которую прогнозирует Министерство экономического развития в следующем году – почти 100 тысяч рублей", - сказал Ляшок. По его словам, в России предлагаются достаточно щедрые больничные, если сравнивать с развитыми и развивающимися странами. Такая ситуация сложилась благодаря сохранению советской модели защиты трудящихся. "Проблемой остается то, что она распространяется далеко не на всех работников – большинство работающих в малом бизнесе и в неформальном секторе не смогут получить выплаты по больничному", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20241206/minzdrav-1987641139.html
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общество, россия
Общество, Россия
Экономист оценил средний размер пособия по больничному в 2025 году

Экономист Ляшок: средний размер больничных составит две тысячи рублей в день

© iStock.com / Oleg ElkovДевушка считает деньги
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© iStock.com / Oleg Elkov
Девушка считает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Средний размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году составит около двух тысяч рублей в день при получении средней зарплаты в почти 100 тысяч рублей, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
"Статистика по выплатам больничных ограничена, точных данных по среднему размеру нет. Однако, по моим оценкам, он будет составлять около двух тысяч рублей в день для получающего среднюю заработную плату, которую прогнозирует Министерство экономического развития в следующем году – почти 100 тысяч рублей", - сказал Ляшок.
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По его словам, в России предлагаются достаточно щедрые больничные, если сравнивать с развитыми и развивающимися странами. Такая ситуация сложилась благодаря сохранению советской модели защиты трудящихся.
"Проблемой остается то, что она распространяется далеко не на всех работников – большинство работающих в малом бизнесе и в неформальном секторе не смогут получить выплаты по больничному", - добавил эксперт.
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