https://ria.ru/20241218/bolnichnyy-1989813249.html

Экономист оценил средний размер пособия по больничному в 2025 году

Экономист оценил средний размер пособия по больничному в 2025 году - РИА Новости, 18.12.2024

Экономист оценил средний размер пособия по больничному в 2025 году

Средний размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году составит около двух тысяч рублей в день при получении средней зарплаты в почти 100 тысяч РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T02:56:00+03:00

2024-12-18T02:56:00+03:00

2024-12-18T02:56:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Средний размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году составит около двух тысяч рублей в день при получении средней зарплаты в почти 100 тысяч рублей, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. "Статистика по выплатам больничных ограничена, точных данных по среднему размеру нет. Однако, по моим оценкам, он будет составлять около двух тысяч рублей в день для получающего среднюю заработную плату, которую прогнозирует Министерство экономического развития в следующем году – почти 100 тысяч рублей", - сказал Ляшок. По его словам, в России предлагаются достаточно щедрые больничные, если сравнивать с развитыми и развивающимися странами. Такая ситуация сложилась благодаря сохранению советской модели защиты трудящихся. "Проблемой остается то, что она распространяется далеко не на всех работников – большинство работающих в малом бизнесе и в неформальном секторе не смогут получить выплаты по больничному", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20241206/minzdrav-1987641139.html

https://ria.ru/20241106/bolnichnyy-1982077746.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия