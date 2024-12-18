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Около 1,6 тыс буферов безопасности заменили на дорогах Москвы в 2024
Около 1,6 тыс буферов безопасности заменили на дорогах Москвы в 2024 - РИА Новости, 26.12.2024
Около 1,6 тыс буферов безопасности заменили на дорогах Москвы в 2024
Специалисты Комплекса городского хозяйства заменили на московских дорогах и магистралях в 2024 году порядка 1,6 тысячи буферов безопасности, сообщил заместитель РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-18T15:20:00+03:00
2024-12-18T15:20:00+03:00
2024-12-26T13:15:00+03:00
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петр бирюков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства заменили на московских дорогах и магистралях в 2024 году порядка 1,6 тысячи буферов безопасности, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства постоянно проводят мероприятия, связанные с обеспечением безопасного движения на столичных дорогах и магистралях. В этом году заменили около 1,6 тысячи буферов безопасности. Эти специализированные пластиковые конструкции устанавливаются в местах повышенной опасности - на мостах, поворотах, съездах и выездах. Они помогают водителю ориентироваться на дороге и позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Уточняется, что больше всего буферов безопасности заменили на Ленинградском проспекте, Варшавском, Волоколамском, Киевском и Рублевском шоссе. -0-
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москва, рублевское шоссе, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Рублевское шоссе, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Около 1,6 тыс буферов безопасности заменили на дорогах Москвы в 2024
Бирюков: в Москве в 2024 году заменили около 1,6 тыс буферов безопасности