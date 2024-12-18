"Слишком быстро". В США предупредили Украину о серьезной угрозе
Экс-морпех ВС США Берлетик: спасти ВСУ может лишь прямое вмешательство Запада
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Только прямое вмешательство Запада может спасти ВСУ, написал бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х.
"Украина теряет слишком много людей слишком быстро, чтобы мобилизовать и эффективно обучить пополнение. Только вмешательство Запада на данном этапе имеет шанс стабилизировать ситуацию, и именно поэтому на Западе так много разговоров о том, чтобы сделать именно это", — говорится в публикации.
Он добавил, что даже украинские СМИ признают, что нехватка личного состава делает невозможным эффективное ведение боевых действий.
На этой неделе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных сообщил, что количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство" в этом году по сравнению с прошлым увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" - в 3,3 раза.
В свою очередь, газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 года, в 2024 году против них возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается в пехоте и штурмовых бригадах.
На этой неделе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных сообщил, что количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство" в этом году по сравнению с прошлым увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" - в 3,3 раза.
В свою очередь, газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 года, в 2024 году против них возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается в пехоте и штурмовых бригадах.
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