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Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2024
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23:06 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/belgiya-1990014532.html
Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16, пишут СМИ
Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2024
Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16, пишут СМИ
Бельгия не сможет до конца 2024 года начать поставку Украине истребителей F-16 в соответствии с данными ранее обещаниями, пишет в среду бельгийское издание Soir РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T23:06:00+03:00
2024-12-18T23:06:00+03:00
в мире
бельгия
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александр де кроо
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аджа лябиб
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Бельгия не сможет до конца 2024 года начать поставку Украине истребителей F-16 в соответствии с данными ранее обещаниями, пишет в среду бельгийское издание Soir со ссылкой на министра обороны страны Людивин Дедондер.При этом в апреле министр обороны заявляла, что королевство может поставить свои истребители F-16 Украине до конца 2024 года."Первая поставка истребителей-бомбардировщиков F-16 не состоится в этом году, как ранее было объявлено" , - пишет издание.По его данным, такое заявление министр сделала во время визита в Польшу на минувшей неделе. Задержку поставок она объяснила отсутствием подготовленных украинских пилотов, а также нехваткой запасных частей.В то же время издание указывает на значительное отставание от графика поставок из США новых F-35 для бельгийских ВВС, которые должны заменить устаревшие F-16.В октябре 2023 года вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал заявлял, что Бельгия изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов F-16 в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров. Затем глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщала, что Бельгия поставит Киеву до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны были поступить до конца 2024 года.Бельгийский премьер Александр де Кроо, в свою очередь, заявлял, что Бельгия хочет ускорить процесс подготовки украинских пилотов и техников для работы с истребителями F-16, чтобы "дать Украине такое средство воздушной защиты". В мае этого года де Кроо и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе двухстороннее соглашение в области безопасности, которое, в том числе, предусматривало поставки F-16.Вопрос о поставках самолетов вызвал оживленные споры в Бельгии, так как критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241218/es-1989868694.html
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в мире, бельгия, украина, киев, александр де кроо, людивин дедондер, аджа лябиб, нато
В мире, Бельгия, Украина, Киев, Александр де Кроо, Людивин Дедондер, Аджа Лябиб, НАТО
Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16, пишут СМИ

Soir: Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Бельгия не сможет до конца 2024 года начать поставку Украине истребителей F-16 в соответствии с данными ранее обещаниями, пишет в среду бельгийское издание Soir со ссылкой на министра обороны страны Людивин Дедондер.
При этом в апреле министр обороны заявляла, что королевство может поставить свои истребители F-16 Украине до конца 2024 года.
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"Первая поставка истребителей-бомбардировщиков F-16 не состоится в этом году, как ранее было объявлено" , - пишет издание.
По его данным, такое заявление министр сделала во время визита в Польшу на минувшей неделе. Задержку поставок она объяснила отсутствием подготовленных украинских пилотов, а также нехваткой запасных частей.
В то же время издание указывает на значительное отставание от графика поставок из США новых F-35 для бельгийских ВВС, которые должны заменить устаревшие F-16.
В октябре 2023 года вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал заявлял, что Бельгия изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов F-16 в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров. Затем глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщала, что Бельгия поставит Киеву до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны были поступить до конца 2024 года.
Бельгийский премьер Александр де Кроо, в свою очередь, заявлял, что Бельгия хочет ускорить процесс подготовки украинских пилотов и техников для работы с истребителями F-16, чтобы "дать Украине такое средство воздушной защиты". В мае этого года де Кроо и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе двухстороннее соглашение в области безопасности, которое, в том числе, предусматривало поставки F-16.
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Вопрос о поставках самолетов вызвал оживленные споры в Бельгии, так как критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.
В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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