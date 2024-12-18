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В Баку довольны развитием отношений с Москвой - РИА Новости, 18.12.2024
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10:06 18.12.2024 (обновлено: 10:36 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/azerbajdzhan-1989840925.html
В Баку довольны развитием отношений с Москвой
В Баку довольны развитием отношений с Москвой - РИА Новости, 18.12.2024
В Баку довольны развитием отношений с Москвой
Азербайджан доволен развитием отношений с Россией, рассчитывает на сохранение позитивной динамики в 2025 году, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:06:00+03:00
2024-12-18T10:36:00+03:00
азербайджан
россия
баку
ильхам алиев
дмитрий киселев
вгтрк
в мире
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БАКУ, 18 дек — РИА Новости. Азербайджан доволен развитием отношений с Россией, рассчитывает на сохранение позитивной динамики в 2025 году, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы рады тому, как развиваются наши отношения, дорожим ими. И уверен, что и в следующем году эта позитивная динамика будет сохранена", - сказал Алиев в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Президент отметил, что Баку и Москва продолжают находить новые сферы для торгово-экономического взаимодействия. По его словам, товарооборот между странами растет не так быстро, как хотелось бы, но "динамика существует". Кроме того, азербайджанская сторона наблюдает значительный рост взаимных визитов за последние 2-3 года, указал Алиев. "Мы выходим на доковидный уровень по посещениям россиянами Азербайджана, что также свидетельствует о том, что атмосфера - и политическая, и чисто человеческая - максимально позитивная, потому что эти поездки и взаимные визиты осуществляются в те направления, где люди чувствуют себя комфортно", - подчеркнул президент. По его мнению, главным свидетельством этого является увеличение рейсов между странами. "Я думаю, сейчас их минимум в два раза больше, чем в советские годы", - заключил Алиев.
https://ria.ru/20241218/rossija-1989822255.html
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азербайджан, россия, баку, ильхам алиев, дмитрий киселев, вгтрк, в мире, москва
Азербайджан, Россия, Баку, Ильхам Алиев, Дмитрий Киселев, ВГТРК, В мире, Москва
В Баку довольны развитием отношений с Москвой

Алиев: Азербайджан доволен развитием отношений с Россией

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 18 дек — РИА Новости. Азербайджан доволен развитием отношений с Россией, рассчитывает на сохранение позитивной динамики в 2025 году, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы рады тому, как развиваются наши отношения, дорожим ими. И уверен, что и в следующем году эта позитивная динамика будет сохранена", - сказал Алиев в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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Президент отметил, что Баку и Москва продолжают находить новые сферы для торгово-экономического взаимодействия. По его словам, товарооборот между странами растет не так быстро, как хотелось бы, но "динамика существует".
Кроме того, азербайджанская сторона наблюдает значительный рост взаимных визитов за последние 2-3 года, указал Алиев.
"Мы выходим на доковидный уровень по посещениям россиянами Азербайджана, что также свидетельствует о том, что атмосфера - и политическая, и чисто человеческая - максимально позитивная, потому что эти поездки и взаимные визиты осуществляются в те направления, где люди чувствуют себя комфортно", - подчеркнул президент.
По его мнению, главным свидетельством этого является увеличение рейсов между странами.
"Я думаю, сейчас их минимум в два раза больше, чем в советские годы", - заключил Алиев.
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АзербайджанРоссияБакуИльхам АлиевДмитрий КиселевВГТРКВ миреМосква
 
 
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