https://ria.ru/20241218/azerbajdzhan-1989840925.html

В Баку довольны развитием отношений с Москвой

В Баку довольны развитием отношений с Москвой - РИА Новости, 18.12.2024

В Баку довольны развитием отношений с Москвой

Азербайджан доволен развитием отношений с Россией, рассчитывает на сохранение позитивной динамики в 2025 году, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:06:00+03:00

2024-12-18T10:06:00+03:00

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азербайджан

россия

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БАКУ, 18 дек — РИА Новости. Азербайджан доволен развитием отношений с Россией, рассчитывает на сохранение позитивной динамики в 2025 году, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы рады тому, как развиваются наши отношения, дорожим ими. И уверен, что и в следующем году эта позитивная динамика будет сохранена", - сказал Алиев в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Президент отметил, что Баку и Москва продолжают находить новые сферы для торгово-экономического взаимодействия. По его словам, товарооборот между странами растет не так быстро, как хотелось бы, но "динамика существует". Кроме того, азербайджанская сторона наблюдает значительный рост взаимных визитов за последние 2-3 года, указал Алиев. "Мы выходим на доковидный уровень по посещениям россиянами Азербайджана, что также свидетельствует о том, что атмосфера - и политическая, и чисто человеческая - максимально позитивная, потому что эти поездки и взаимные визиты осуществляются в те направления, где люди чувствуют себя комфортно", - подчеркнул президент. По его мнению, главным свидетельством этого является увеличение рейсов между странами. "Я думаю, сейчас их минимум в два раза больше, чем в советские годы", - заключил Алиев.

https://ria.ru/20241218/rossija-1989822255.html

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976818491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

азербайджан, россия, баку, ильхам алиев, дмитрий киселев, вгтрк, в мире, москва