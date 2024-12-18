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Автодилеры допустили уход нескольких китайских брендов из России - РИА Новости, 18.12.2024
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14:42 18.12.2024 (обновлено: 16:56 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/auto-1989920025.html
Автодилеры допустили уход нескольких китайских брендов из России
Автодилеры допустили уход нескольких китайских брендов из России - РИА Новости, 18.12.2024
Автодилеры допустили уход нескольких китайских брендов из России
Китайские бренды автомобилей с низкой доходностью дилера могут уйти с российского рынка, заявили эксперты отрасли агентству "Автостат". РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:42:00+03:00
2024-12-18T16:56:00+03:00
экономика
россия
автостат
рольф
николай иванов
авто
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Китайские бренды автомобилей с низкой доходностью дилера могут уйти с российского рынка, заявили эксперты отрасли агентству "Автостат"."В некоторых брендах может происходить развал дилерской сети. Думаю, с высокой долей вероятности это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Дилеры перестали инвестировать в эти бренды", — рассказал директор департамента новых автомобилей компании "РОЛЬФ" Николай Иванов.Он добавил, что между такими брендами, как Chery, Geely, Great Wall и Changan, идет активная борьба на рынке из-за выпуска автомобилей со схожими характеристиками, дизайном и ценой.По данным генерального директора "ВТБ Лизинг" Антона Мусатова, по итогам января-сентября 2024 года в первую пятерку марок в легковом сегменте вошли Lada, Haval, Geely, Chery, Exeed. Они суммарно заняли 68 процентов от всех проданных в лизинг новых машин. При этом в рейтинге грузовых автомобилей лидирующие позиции закрепились за китайскими производителями. Так, в сегменте в первую пятерку лидеров по доли в выдачах вошли Sitrak (20 процентов), Shacman (19), FAW (14), "Камаз" (десять) и Dongfeng (восемь процентов).
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экономика, россия, автостат, рольф , николай иванов, авто
Экономика, Россия, Автостат, Рольф , Николай Иванов, Авто
Автодилеры допустили уход нескольких китайских брендов из России

"Автостат": китайские бренды Livan, Kaiyi, SWM и Foton могут уйти с рынка РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖенщина за рулем автомобиля
Женщина за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Женщина за рулем автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Китайские бренды автомобилей с низкой доходностью дилера могут уйти с российского рынка, заявили эксперты отрасли агентству "Автостат".
"В некоторых брендах может происходить развал дилерской сети. Думаю, с высокой долей вероятности это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Дилеры перестали инвестировать в эти бренды", — рассказал директор департамента новых автомобилей компании "РОЛЬФ" Николай Иванов.
Он добавил, что между такими брендами, как Chery, Geely, Great Wall и Changan, идет активная борьба на рынке из-за выпуска автомобилей со схожими характеристиками, дизайном и ценой.
По данным генерального директора "ВТБ Лизинг" Антона Мусатова, по итогам января-сентября 2024 года в первую пятерку марок в легковом сегменте вошли Lada, Haval, Geely, Chery, Exeed. Они суммарно заняли 68 процентов от всех проданных в лизинг новых машин. При этом в рейтинге грузовых автомобилей лидирующие позиции закрепились за китайскими производителями. Так, в сегменте в первую пятерку лидеров по доли в выдачах вошли Sitrak (20 процентов), Shacman (19), FAW (14), "Камаз" (десять) и Dongfeng (восемь процентов).
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