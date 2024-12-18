Возвращение застрявших на МКС астронавтов отложили до марта
НАСА: корабль Crew-10 вернет застрявших на МКС астронавтов в марте 2025 года
Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Космический корабль Crew-10 отправится на МКС в марте 2025 года, он же вернет на Землю застрявший на станции экипаж Starliner, сообщает НАСА.
"SpaceX Crew-10 с экипажем теперь отправится на МКС не ранее конца марта 2025 года", — сообщает американское аэрокосмическое агентство.
НАСА отложило пилотируемый полет к Луне
5 декабря, 21:34
Астронавты НАСА Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси и россиянин Кирилл Песков продолжают подготовку, сообщает НАСА.
Как указывает НАСА, находящиеся на МКС члены экипажа Starliner вернутся на Землю, когда на МКС прибудет Сrew-10.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки, и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.