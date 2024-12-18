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Возвращение застрявших на МКС астронавтов отложили до марта - РИА Новости, 18.12.2024
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04:49 18.12.2024 (обновлено: 15:13 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/astronavty-1989817645.html
Возвращение застрявших на МКС астронавтов отложили до марта
Возвращение застрявших на МКС астронавтов отложили до марта - РИА Новости, 18.12.2024
Возвращение застрявших на МКС астронавтов отложили до марта
Космический корабль Crew-10 отправится на МКС в марте 2025 года, он же вернет на Землю застрявший на станции экипаж Starliner, сообщает НАСА. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T04:49:00+03:00
2024-12-18T15:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Космический корабль Crew-10 отправится на МКС в марте 2025 года, он же вернет на Землю застрявший на станции экипаж Starliner, сообщает НАСА. "SpaceX Crew-10 с экипажем теперь отправится на МКС не ранее конца марта 2025 года", — сообщает американское аэрокосмическое агентство. Астронавты НАСА Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси и россиянин Кирилл Песков продолжают подготовку, сообщает НАСА. Как указывает НАСА, находящиеся на МКС члены экипажа Starliner вернутся на Землю, когда на МКС прибудет Сrew-10. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки, и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.
https://ria.ru/20241205/nasa-1987612570.html
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космос - риа наука, земля, барри уилмор, наса
Космос - РИА Наука, Земля, Барри Уилмор, НАСА
Возвращение застрявших на МКС астронавтов отложили до марта

НАСА: корабль Crew-10 вернет застрявших на МКС астронавтов в марте 2025 года

© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю с борта Международной космической станции
Вид на Землю с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Космический корабль Crew-10 отправится на МКС в марте 2025 года, он же вернет на Землю застрявший на станции экипаж Starliner, сообщает НАСА.
"SpaceX Crew-10 с экипажем теперь отправится на МКС не ранее конца марта 2025 года", — сообщает американское аэрокосмическое агентство.
Луна - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
НАСА отложило пилотируемый полет к Луне
5 декабря, 21:34
Астронавты НАСА Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси и россиянин Кирилл Песков продолжают подготовку, сообщает НАСА.
Как указывает НАСА, находящиеся на МКС члены экипажа Starliner вернутся на Землю, когда на МКС прибудет Сrew-10.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки, и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и космонавт НАСА Джек Фишер в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
"Роскосмос" намерен договориться с НАСА о продолжении перекрестных полетов
11 сентября, 23:23
 
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