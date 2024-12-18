https://ria.ru/20241218/astronavty-1989817645.html

Возвращение застрявших на МКС астронавтов отложили до марта

Возвращение застрявших на МКС астронавтов отложили до марта - РИА Новости, 18.12.2024

Возвращение застрявших на МКС астронавтов отложили до марта

Космический корабль Crew-10 отправится на МКС в марте 2025 года, он же вернет на Землю застрявший на станции экипаж Starliner, сообщает НАСА. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T04:49:00+03:00

2024-12-18T04:49:00+03:00

2024-12-18T15:13:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Космический корабль Crew-10 отправится на МКС в марте 2025 года, он же вернет на Землю застрявший на станции экипаж Starliner, сообщает НАСА. "SpaceX Crew-10 с экипажем теперь отправится на МКС не ранее конца марта 2025 года", — сообщает американское аэрокосмическое агентство. Астронавты НАСА Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси и россиянин Кирилл Песков продолжают подготовку, сообщает НАСА. Как указывает НАСА, находящиеся на МКС члены экипажа Starliner вернутся на Землю, когда на МКС прибудет Сrew-10. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки, и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.

https://ria.ru/20241205/nasa-1987612570.html

https://ria.ru/20240911/roskosmos-1972188919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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