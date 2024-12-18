https://ria.ru/20241218/asi-1989920146.html

АСИ: гастроиндустрии нужны профессиональные кадры

АСИ: гастроиндустрии нужны профессиональные кадры - РИА Новости, 18.12.2024

АСИ: гастроиндустрии нужны профессиональные кадры

Гастроиндустрия сегодня требует значительных преобразований, чтобы соответствовать современным вызовам и ожиданиям общества; в связи с этим потребность в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:44:00+03:00

2024-12-18T14:44:00+03:00

2024-12-18T14:44:00+03:00

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

южно-сахалинск

красноярский край

агентство стратегических инициатив (аси)

сибирский федеральный университет

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Гастроиндустрия сегодня требует значительных преобразований, чтобы соответствовать современным вызовам и ожиданиям общества; в связи с этим потребность в профессиональных кадрах, обладающих необходимыми навыками, постоянно растет, считают в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Там отметили, что в данном вопросе важна гибкость и адаптивность системы образования, включая сферу среднего профессионального образования (СПО) и дополнительного профессионального образования (ДПО). "Гастроиндустрия – это одна из ключевых отраслей экономики, которая влияет на качество жизни людей, их здоровье и культурный опыт. Однако традиционная система подготовки кадров зачастую отстает от реалий рынка труда. Чтобы оставаться конкурентоспособными, учебные заведения должны внедрять инновационные подходы к обучению, использовать современные технологии и учитывать последние тренды в индустрии питания. Переосмысление образовательных подходов в сфере гастроиндустрии предполагает переход от классических методов обучения к более практикоориентированным программам. Важно, чтобы студенты получали не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для работы в реальных условиях", - говорится в сообщении пресс-службы АСИ. Все это нашло отображение в современном подходе Института гастрономии СФУ. Успешная трансформация СПО и ДПО в сфере гастроиндустрии возможна лишь при условии активного взаимодействия между образовательными учреждениями, бизнесом и государством. Агентство стратегических инициатив, понимая важность и значимость этих изменений, активно поддерживает лидерский проект Алексея Горенского – Институт гастрономии. В июле этого года в Южно-Сахалинске прошло одно из ключевых событий в мире инноваций и образования – проектно-образовательный интенсив "Архипелаг". Ежегодно это мероприятие объединяет представителей стартапов, университетов и региональных инициатив со всех уголков страны, предоставляя площадку для обсуждения новейших подходов к развитию проектов в сфере передовых технологий. Не случайно в этом году особый резонанс вызвало представление опыта Красноярского края – Института гастрономии Сибирского федерального университета (СФУ), напомнили в АСИ. Институт гастрономии СФУ трансформировал традиционные учебные программы, адаптируя их под изменившиеся требования современного рынка труда. Основной целью института является подготовка специалистов, обладающих умением эффективно использовать локальные продукты и бережно относиться к культурному наследию региона, создавая блюда и услуги высокого класса. Особенностью Института гастрономии является упор на практическое обучение. В качестве проекта студенты готовят гастрономический ужин, разрабатывают меню, продумывают концепцию, оформление, сочетание вкусов и текстур. Лучшие ужины воплощаются для широкой аудитории, помогая юным шеф-поварам сформировать портфолио еще на стадии обучения. А экзамены здесь проходят в формате гастрономических буфетов с собственном ресторане "Истории". Кроме того, в ходе обучения организуются гастрономические экспедиции, которые открывают возможности для изучения традиций питания, возрождения утраченных вкусов и поиска новых продуктов. Материалы, собранные в экспедициях, используются для разработки авторских меню и сценариев гастрономических ужинов, что способствует сохранению и развитию российской гастрономической культуры. Студенты активно вовлекаются в процесс разработки и реализации кулинарных проектов, сотрудничая с местными фермерами, производителями продуктов питания и владельцами ресторанов. Такая модель обучения предоставляет будущим профессионалам уникальную возможность глубоко погрузиться в специфику работы с региональными ресурсами и максимально подготовиться к реальным профессиональным вызовам, подчеркнули в АСИ. Один из центральных элементов образовательной программы Института гастрономии заключается в работе с локальной продукцией. Учащиеся получают возможность исследовать особенности местных ингредиентов, изучать их историю и находить оригинальные способы применения в современной кулинарии. Таким образом, студенты не только осваивают искусство создания изысканных блюд, но и воспитывают в себе уважение и бережное отношение к культурному наследию своей родины. "Страну меняют люди" – не просто проект, а система ценностей, определяющих единую политику Агентства и его партнеров по продвижению проектов и инициатив, способствующих положительным изменениям в стране, укреплению суверенитета, повышению качества жизни граждан. Это "сборник" историй лидеров самых ярких проектов, которые поддерживает Агентство стратегических инициатив в рамках направлений: "Технологии и предпринимательство", "Качество жизни", "Образование и кадры", "Экология", "Креативные индустрии". Ядром многих ключевых изменений является человек и его идея. Поэтому, помимо помощи в снятии административных барьеров, тиражировании продуктов в регионах и на предприятиях, стратегического консалтинга, поиска партнеров и инвесторов, АСИ популяризирует авторов проектов. Повысить узнаваемость лидеров – в числе важных задач Агентства.

https://ria.ru/20241120/eksport-1984908035.html

https://ria.ru/20241106/asi-1982016723.html

https://ria.ru/20241025/eksport-1980176088.html

https://ria.ru/20240916/moskva-1972910451.html

южно-сахалинск

красноярский край

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Артем Смирнов

южно-сахалинск, красноярский край, агентство стратегических инициатив (аси), сибирский федеральный университет