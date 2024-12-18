Рейтинг@Mail.ru
Генштаб рассказал о работе по обеспечению безопасности в Арктике - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 18.12.2024 (обновлено: 14:28 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/arktika-1989902404.html
Генштаб рассказал о работе по обеспечению безопасности в Арктике
Генштаб рассказал о работе по обеспечению безопасности в Арктике - РИА Новости, 18.12.2024
Генштаб рассказал о работе по обеспечению безопасности в Арктике
ВС РФ ведут планомерную работу по обеспечению безопасности в Арктике, где НАТО наращивает военное присутствие, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:35:00+03:00
2024-12-18T14:28:00+03:00
россия
арктика
сша
валерий герасимов
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596980404_0:112:3071:1839_1920x0_80_0_0_2cbb18875cea16f2dd4d94efd1e03819.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ВС РФ ведут планомерную работу по обеспечению безопасности в Арктике, где НАТО наращивает военное присутствие, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Усиливается деструктивная деятельность США и других стран НАТО в Арктике. Для обеспечения своего доминирования в регионе наращивается военное присутствие в высоких широтах и развивается соответствующая военная инфраструктура вблизи границ Российской Федерации", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе. По его словам, эти действия направлены на координацию антироссийской деятельности альянса и их партнеров в Арктике и ведут к усилению напряженности и росту вероятности конфликта. "В качестве ответных мер для обеспечения безопасности России ведется планомерная работа по повышению боевых возможностей наших Вооруженных сил и модернизации военных объектов в северных широтах", - заключил начальник Генштаба.
https://ria.ru/20240730/arktika-1962727881.html
россия
арктика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596980404_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_d97a2d82e8c8e063e24451deb972cf2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, сша, валерий герасимов, нато, безопасность
Россия, Арктика, США, Валерий Герасимов, НАТО, Безопасность
Генштаб рассказал о работе по обеспечению безопасности в Арктике

Герасимов: ВС ведут планомерную работу по обеспечению безопасности в Арктике

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Северного флота на занятиях по тактической подготовке в Мурманской области
Военнослужащие Северного флота на занятиях по тактической подготовке в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Северного флота на занятиях по тактической подготовке в Мурманской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ВС РФ ведут планомерную работу по обеспечению безопасности в Арктике, где НАТО наращивает военное присутствие, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Усиливается деструктивная деятельность США и других стран НАТО в Арктике. Для обеспечения своего доминирования в регионе наращивается военное присутствие в высоких широтах и развивается соответствующая военная инфраструктура вблизи границ Российской Федерации", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе.
По его словам, эти действия направлены на координацию антироссийской деятельности альянса и их партнеров в Арктике и ведут к усилению напряженности и росту вероятности конфликта.
"В качестве ответных мер для обеспечения безопасности России ведется планомерная работа по повышению боевых возможностей наших Вооруженных сил и модернизации военных объектов в северных широтах", - заключил начальник Генштаба.
Нордвик - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
"Расширялись ради этого". В какой новый регион хочет вторгнуться НАТО
30 июля, 08:00
 
РоссияАрктикаСШАВалерий ГерасимовНАТОБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала