https://ria.ru/20241218/arktika-1989902404.html

Генштаб рассказал о работе по обеспечению безопасности в Арктике

Генштаб рассказал о работе по обеспечению безопасности в Арктике - РИА Новости, 18.12.2024

Генштаб рассказал о работе по обеспечению безопасности в Арктике

ВС РФ ведут планомерную работу по обеспечению безопасности в Арктике, где НАТО наращивает военное присутствие, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:35:00+03:00

2024-12-18T13:35:00+03:00

2024-12-18T14:28:00+03:00

россия

арктика

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валерий герасимов

нато

безопасность

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ВС РФ ведут планомерную работу по обеспечению безопасности в Арктике, где НАТО наращивает военное присутствие, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Усиливается деструктивная деятельность США и других стран НАТО в Арктике. Для обеспечения своего доминирования в регионе наращивается военное присутствие в высоких широтах и развивается соответствующая военная инфраструктура вблизи границ Российской Федерации", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе. По его словам, эти действия направлены на координацию антироссийской деятельности альянса и их партнеров в Арктике и ведут к усилению напряженности и росту вероятности конфликта. "В качестве ответных мер для обеспечения безопасности России ведется планомерная работа по повышению боевых возможностей наших Вооруженных сил и модернизации военных объектов в северных широтах", - заключил начальник Генштаба.

https://ria.ru/20240730/arktika-1962727881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, арктика, сша, валерий герасимов, нато, безопасность