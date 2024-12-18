Генштаб рассказал о работе по обеспечению безопасности в Арктике
Герасимов: ВС ведут планомерную работу по обеспечению безопасности в Арктике
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Северного флота на занятиях по тактической подготовке в Мурманской области
Военнослужащие Северного флота на занятиях по тактической подготовке в Мурманской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ВС РФ ведут планомерную работу по обеспечению безопасности в Арктике, где НАТО наращивает военное присутствие, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Усиливается деструктивная деятельность США и других стран НАТО в Арктике. Для обеспечения своего доминирования в регионе наращивается военное присутствие в высоких широтах и развивается соответствующая военная инфраструктура вблизи границ Российской Федерации", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе.
По его словам, эти действия направлены на координацию антироссийской деятельности альянса и их партнеров в Арктике и ведут к усилению напряженности и росту вероятности конфликта.
"В качестве ответных мер для обеспечения безопасности России ведется планомерная работа по повышению боевых возможностей наших Вооруженных сил и модернизации военных объектов в северных широтах", - заключил начальник Генштаба.