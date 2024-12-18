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Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности - РИА Новости, 18.12.2024
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12:54 18.12.2024 (обновлено: 12:58 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/arktika-1989892959.html
Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности
Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности - РИА Новости, 18.12.2024
Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности
Арктика становится ключевым регионом с точки зрения обеспечения безопасности России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:54:00+03:00
2024-12-18T12:58:00+03:00
россия
арктика
николай патрушев
нато
арктический совет
безопасность
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Арктика становится ключевым регионом с точки зрения обеспечения безопасности России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Климатические изменения и развитие технологий создают больше возможностей для освоения значительных запасов ресурсов и использования транспортного потенциала Арктики. Это делает её всё более привлекательной для арктических и неарктических государств. В этой связи политическая напряженность и соперничество в арктических широтах неуклонно возрастают. Военная активность стран-членов НАТО в Арктике способствует росту конфликтного потенциала в регионе", - сказал Патрушев на заседании Морской коллегии. Проводимая странами Запада политика по сдерживанию России, введение санкций осложняют реализацию российских арктических проектов, отметил Патрушев. Заморожено международное сотрудничество по линии Арктического совета и других международных форматов, действующих в Арктическом регионе, предпринимаются попытки обсуждения арктических проблем без России, добавил Патрушев. "В этих условиях Арктическая зона России становится территорией, имеющей ключевое значение для реализации национальных интересов и обеспечения национальной безопасности. Здесь проходит самая протяженная часть государственной границы России – около 20 тысяч километров, которую необходимо охранять и защищать от участившихся провокационных действий наших арктических соседей", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20240402/bresh-1937225825.html
https://ria.ru/20240316/arktika-1933326965.html
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россия, арктика, николай патрушев, нато, арктический совет, безопасность
Россия, Арктика, Николай Патрушев, НАТО, Арктический совет, Безопасность
Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности

Патрушев: Арктика становится ключевым регионом для обеспечения безопасности

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Арктика становится ключевым регионом с точки зрения обеспечения безопасности России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Климатические изменения и развитие технологий создают больше возможностей для освоения значительных запасов ресурсов и использования транспортного потенциала Арктики. Это делает её всё более привлекательной для арктических и неарктических государств. В этой связи политическая напряженность и соперничество в арктических широтах неуклонно возрастают. Военная активность стран-членов НАТО в Арктике способствует росту конфликтного потенциала в регионе", - сказал Патрушев на заседании Морской коллегии.
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Проводимая странами Запада политика по сдерживанию России, введение санкций осложняют реализацию российских арктических проектов, отметил Патрушев. Заморожено международное сотрудничество по линии Арктического совета и других международных форматов, действующих в Арктическом регионе, предпринимаются попытки обсуждения арктических проблем без России, добавил Патрушев.
"В этих условиях Арктическая зона России становится территорией, имеющей ключевое значение для реализации национальных интересов и обеспечения национальной безопасности. Здесь проходит самая протяженная часть государственной границы России – около 20 тысяч километров, которую необходимо охранять и защищать от участившихся провокационных действий наших арктических соседей", - подчеркнул Патрушев.
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РоссияАрктикаНиколай ПатрушевНАТОАрктический советБезопасность
 
 
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