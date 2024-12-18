https://ria.ru/20241218/arktika-1989892959.html

Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности

Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности - РИА Новости, 18.12.2024

Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности

Арктика становится ключевым регионом с точки зрения обеспечения безопасности России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:54:00+03:00

2024-12-18T12:54:00+03:00

2024-12-18T12:58:00+03:00

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арктика

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арктический совет

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Арктика становится ключевым регионом с точки зрения обеспечения безопасности России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Климатические изменения и развитие технологий создают больше возможностей для освоения значительных запасов ресурсов и использования транспортного потенциала Арктики. Это делает её всё более привлекательной для арктических и неарктических государств. В этой связи политическая напряженность и соперничество в арктических широтах неуклонно возрастают. Военная активность стран-членов НАТО в Арктике способствует росту конфликтного потенциала в регионе", - сказал Патрушев на заседании Морской коллегии. Проводимая странами Запада политика по сдерживанию России, введение санкций осложняют реализацию российских арктических проектов, отметил Патрушев. Заморожено международное сотрудничество по линии Арктического совета и других международных форматов, действующих в Арктическом регионе, предпринимаются попытки обсуждения арктических проблем без России, добавил Патрушев. "В этих условиях Арктическая зона России становится территорией, имеющей ключевое значение для реализации национальных интересов и обеспечения национальной безопасности. Здесь проходит самая протяженная часть государственной границы России – около 20 тысяч километров, которую необходимо охранять и защищать от участившихся провокационных действий наших арктических соседей", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20240402/bresh-1937225825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, арктика, николай патрушев, нато, арктический совет, безопасность