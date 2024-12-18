https://ria.ru/20241218/arktika-1989889235.html

Патрушев указал на проблемы в развитии российской Арктики

Патрушев указал на проблемы в развитии российской Арктики - РИА Новости, 18.12.2024

Патрушев указал на проблемы в развитии российской Арктики

Инструменты, используемые для достижения поставленных целей по развитию российской арктической зоны, не в полной мере соответствуют масштабам и важности стоящих РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:43:00+03:00

2024-12-18T12:43:00+03:00

2024-12-18T12:43:00+03:00

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николай патрушев

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Инструменты, используемые для достижения поставленных целей по развитию российской арктической зоны, не в полной мере соответствуют масштабам и важности стоящих задач, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Основные направления и задачи развития Арктической зоны в текущих условиях не потеряли своей актуальности, и их реализация является жизненно необходимой, отметил Патрушев, выступая на заседании Морской коллегии. "Вместе с тем инструменты, используемые для достижения поставленных целей, не в полной мере соответствуют масштабам и важности стоящих задач", - сказал Патрушев. Мероприятия, направленные на развитие Арктической зоны, осуществляются в рамках значительного числа государственных программ, национальных, федеральных и ведомственных проектов и зачастую не синхронизированы между собой, отметил Патрушев. Например, мероприятия, направленные на развитие Арктической зоны и Северного морского пути, обеспечивающие развитие транспортной системы, атомной энергетики, международного экономического сотрудничества, северного завоза, включены в 11 федеральных проектов, входящих в состав двух национальных проектов и четырёх государственных программ, добавил помощник президента. "И это без учёта мероприятий по строительству социальных объектов, поддержки региональной экономики, которые включены в иные государственные программы и проекты", - сказал Патрушев. Помимо этого мероприятия федеральных проектов не в полной мере охватывают круг задач, подлежащих решению, добавил он. "Например, федеральный проект "Развитие Большого Северного морского пути" включает мероприятия по строительству ледоколов и строительству терминалов в акватории Северного морского пути. Мероприятий, направленных на развитие грузоперевозок по маршруту Санкт-Петербург – Мурманск – Владивосток, в федеральном проекте не содержится. Кроме того, при планировании не учитываются длительные сроки реализации проектов в Арктике", - сказал Патрушев. Критерии отбора мероприятий для включения в национальные проекты, а также большинство методик расчёта нормативных затрат в рамках действующих правил финансирования ориентированы на усреднённые общероссийские показатели, добавил он. "Недостаточная координация и несогласованность действующих инструментов государственного управления не позволяют федеральным органам исполнительной власти, субъектам Российской Федерации и бизнесу в полной мере использовать действующие механизмы государственной поддержки и потенциал арктических территорий и акваторий", - резюмировал Патрушев.

https://ria.ru/20241129/patrushev-1986455859.html

https://ria.ru/20241215/aanij-1989286496.html

https://ria.ru/20241114/patrushev-1983708950.html

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экономика, россия, санкт-петербург, мурманск, николай патрушев