https://ria.ru/20241218/anapa-1989965365.html

Центральный пляж Анапы почти полностью очистили от мазута

Центральный пляж Анапы почти полностью очистили от мазута - РИА Новости, 18.12.2024

Центральный пляж Анапы почти полностью очистили от мазута

Волонтеры продолжают очищать Центральный пляж Анапы от мазута, там остались локальные загрязнения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:34:00+03:00

2024-12-18T17:34:00+03:00

2024-12-18T20:04:00+03:00

темрюкский район

анапа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

керченский пролив

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АНАПА, 18 дек — РИА Новости. Волонтеры продолжают очищать Центральный пляж Анапы от мазута, там остались локальные загрязнения, передает корреспондент РИА Новости.При этом другой, более отдаленный галечный пляж, расположенный на Высоком берегу, полночью чист. Ранее в среду МЧС сообщило, что спасатели и волонтеры собрали почти 80 тонн нефтепродуктов с песком в Темрюкском районе и Анапе, очистив более восьми километров береговой линии.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На них в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.Как сообщили в Росморречфлоте, причиной ЧП стал шторм.По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Вылившиеся в море нефтепродукты дрейфуют к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

https://ria.ru/20241218/anapa-1989920324.html

темрюкский район

анапа

керченский пролив

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темрюкский район, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), керченский пролив