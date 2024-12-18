https://ria.ru/20241218/anapa-1989960463.html

Волонтеры из Анапы рассказали, как помогают убирать выбросы мазута

Волонтеры из Анапы рассказали, как помогают убирать выбросы мазута - РИА Новости, 18.12.2024

Волонтеры из Анапы рассказали, как помогают убирать выбросы мазута

Активистки из Анапы Жанна и Юлия рассказали РИА Новости, как помогают убирать выбросы мазута на берегу, и призывали жителей прийти и помочь, отметив, что даже... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:16:00+03:00

2024-12-18T17:16:00+03:00

2024-12-18T17:16:00+03:00

общество

анапа

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АНАПА, 18 дек – РИА Новости. Активистки из Анапы Жанна и Юлия рассказали РИА Новости, как помогают убирать выбросы мазута на берегу, и призывали жителей прийти и помочь, отметив, что даже час работы позволит собрать пару мешков. "Мы местные жители, мотивация наша проста: это наш город, наша природа, и никакая помощь лишней не будет. Поэтому мы здесь. Здесь бесконечное количество рук надо, потому что очень большие площади, работа очень медленно движется, тяжело с лопатами, очень сильный ветер сегодня, накатывает и накатывает… Поэтому всех призываем приходить, хотя бы час - и уже помощь, уже несколько мешков будет собрано", - сказали волонтеры. По словам Жанны, кроме обширных луж мазута есть мелкие вкрапления, которые нужно собирать по отдельности, это очень кропотливая работа. "Поясница отваливается, но это надо как-то делать", - заметила она. Юля предупредила, что нужно приходить со средствами защиты, в том числе из-за сильного запаха. "Да, респираторы обязательно, резиновые сапоги, чем-то лучше ещё обмотаться дополнительно, и теплая одежда, потому что ветер выдувает: буквально два часа мы провели на берегу и подмерзли", - поведали девушки. Активистки планируют прийти и завтра, а также позвать ещё больше своих друзей. "Будем также писать в своих каналах, чтобы присоединялись, то есть в этом нет ничего сложного: лопата, ведро, мешки, прийти и чуть-чуть там покидать", - считает Жанна. Юлия работает декоратором-флористом, Жанна - стоматолог.

https://ria.ru/20240708/nauka-1956819222.html

https://ria.ru/20240918/aktsiya-1973412422.html

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Волонтеры о том, как проходит работа по очищению пляжей Анапы от мазута "Мотивация проста: это наш город, наша природа" Более четырех тысяч волонтеров очищают пляж Анапы от мазута. Активисты призывают тех, у кого есть такая возможность, присоединиться к ним в этой работе. 2024-12-18T17:16 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, анапа