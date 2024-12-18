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Замглавы Анапы рассказал об усилиях волонтеров в очищении пляжа от мазута - РИА Новости, 18.12.2024
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15:35 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/anapa-1989931313.html
Замглавы Анапы рассказал об усилиях волонтеров в очищении пляжа от мазута
Замглавы Анапы рассказал об усилиях волонтеров в очищении пляжа от мазута - РИА Новости, 18.12.2024
Замглавы Анапы рассказал об усилиях волонтеров в очищении пляжа от мазута
Более 4 тысяч волонтёров очищают пляж Анапы от мазута после крушения танкеров, оказать помощь хотят люди со всей России, рассказала РИА Новости заместитель... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:35:00+03:00
2024-12-18T15:35:00+03:00
происшествия
анапа
россия
санкт-петербург
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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АНАПА, 18 дек – РИА Новости. Более 4 тысяч волонтёров очищают пляж Анапы от мазута после крушения танкеров, оказать помощь хотят люди со всей России, рассказала РИА Новости заместитель главы Анапы Татьяна Завизион. "Более 4 тысяч людей, привлечённых добровольцев. В их числе и волонтёры из 20 муниципальных образований Краснодарского края. Среди волонтёров не только анапчане, не только местные жители, а также и неравнодушные гости нашего курорта, которые находятся здесь… Из Петербурга были звонки от людей, которые каждый год приезжают отдыхать в Анапу, вчера в администрацию поступил звонок, говорят мы выезжаем из Петербурга для того, чтобы поучаствовать в оказании помощи", - рассказала Завизион. По ее словам активисты приходят и семьями, и в компании друзей. Люди также сами покупают и приносят инвентарь для тех, у кого нет лопат. Танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
https://ria.ru/20241218/tanker-1989930696.html
https://ria.ru/20241218/anapa-1989920324.html
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происшествия, анапа, россия, санкт-петербург, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Россия, Санкт-Петербург, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Замглавы Анапы рассказал об усилиях волонтеров в очищении пляжа от мазута

Завизион: более четырех тысяч волонтеров очищают пляж Анапы от мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
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АНАПА, 18 дек – РИА Новости. Более 4 тысяч волонтёров очищают пляж Анапы от мазута после крушения танкеров, оказать помощь хотят люди со всей России, рассказала РИА Новости заместитель главы Анапы Татьяна Завизион.
"Более 4 тысяч людей, привлечённых добровольцев. В их числе и волонтёры из 20 муниципальных образований Краснодарского края. Среди волонтёров не только анапчане, не только местные жители, а также и неравнодушные гости нашего курорта, которые находятся здесь… Из Петербурга были звонки от людей, которые каждый год приезжают отдыхать в Анапу, вчера в администрацию поступил звонок, говорят мы выезжаем из Петербурга для того, чтобы поучаствовать в оказании помощи", - рассказала Завизион.
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Нефтепродукты продолжают вытекать в Черное море из разломившегося танкера
15:31
По ее словам активисты приходят и семьями, и в компании друзей. Люди также сами покупают и приносят инвентарь для тех, у кого нет лопат.
Танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
Баклан, запачканный мазутом в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В Анапе спасли около 30 птиц, пострадавших от разлива мазута
14:43
 
ПроисшествияАнапаРоссияСанкт-ПетербургФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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