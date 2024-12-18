Замглавы Анапы рассказал об усилиях волонтеров в очищении пляжа от мазута
Завизион: более четырех тысяч волонтеров очищают пляж Анапы от мазута
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
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АНАПА, 18 дек – РИА Новости. Более 4 тысяч волонтёров очищают пляж Анапы от мазута после крушения танкеров, оказать помощь хотят люди со всей России, рассказала РИА Новости заместитель главы Анапы Татьяна Завизион.
"Более 4 тысяч людей, привлечённых добровольцев. В их числе и волонтёры из 20 муниципальных образований Краснодарского края. Среди волонтёров не только анапчане, не только местные жители, а также и неравнодушные гости нашего курорта, которые находятся здесь… Из Петербурга были звонки от людей, которые каждый год приезжают отдыхать в Анапу, вчера в администрацию поступил звонок, говорят мы выезжаем из Петербурга для того, чтобы поучаствовать в оказании помощи", - рассказала Завизион.
По ее словам активисты приходят и семьями, и в компании друзей. Люди также сами покупают и приносят инвентарь для тех, у кого нет лопат.
Танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.