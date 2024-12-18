https://ria.ru/20241218/anapa-1989920324.html

В Анапе спасли около 30 птиц, пострадавших от разлива мазута

В Анапе спасли около 30 птиц, пострадавших от разлива мазута - РИА Новости, 18.12.2024

В Анапе спасли около 30 птиц, пострадавших от разлива мазута

Порядка 30 птиц, пострадавших от разлива мазута после ЧП с танкерами, уже доставили в пункт спасения в Анапе, их отмывают, а затем дают им сорбент, передает... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:43:00+03:00

2024-12-18T14:43:00+03:00

2024-12-18T14:44:00+03:00

происшествия

анапа

тамань (станица)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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АНАПА, 18 дек – РИА Новости. Порядка 30 птиц, пострадавших от разлива мазута после ЧП с танкерами, уже доставили в пункт спасения в Анапе, их отмывают, а затем дают им сорбент, передает корреспондент РИА Новости. Несколько десятков активисток находятся в пункте на автомойке в посёлке Витязево. "Птиц всё больше и больше, начиналось с пяти, а сейчас уже 30. Здесь всё есть. Молодцы волонтёры - добрые люди, всё привезли. Птицам сначала склеиваем клювики, потому что есть очень активные, они кусаются, клюются. Затем обсыпаем крахмалом, вычищаем, выкатываем мазуту, а потом моющими средствами уже вымываем, вытираем. Дальше ими занимается медик, тоже волонтёр. Потом их в тепло - 40 градусов, чтобы не заболели", - рассказала активистка из Витязево Лариса Кожухова. Птицы поступают в разном состоянии - есть, по словам активисток, со сломанным крылом и ослепшая на один глаз. Первую помощь им оказывает Яна Юсупова, которая раньше работала медсестрой в реанимации новорождённых в Тольятти. Недавно она переехала в Тамань, а в Анапе помогает с вечера вторника. "В самую первую очередь им нужно дать сорбенты, чтобы в желудке слизало то, что они успели наглотаться, чтобы максимально вывести это, заливаем его каждый час", - рассказала она, вливая препарат птице. Предприниматель из Анапы Эльза лично вызывалась мыть птиц. "Жалко, пострадали просто так, решила не проходить мимо. Позвонила, спросила, можно ли помочь. Сказали: приезжайте",- рассказала активистка. По данным оперштаба Кубани, поиском пострадавших птиц занимается мониторинговая группа, которая находится на постоянной связи с волонтерами, работающими на уборке прибрежной полосы от мазута. Танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.

https://ria.ru/20241216/tanker-1989531759.html

https://ria.ru/20241218/ptitsy-1989823476.html

анапа

тамань (станица)

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Работы по очистке черноморского побережья после крушения танкеров Работы по очистке после крушения танкеров ведутся на 49 км черноморского побережья, рассказали в ГУ МЧС Кубани. Корреспондент РИА Новости передает, что на месте сейчас работают специалисты и волонтеры. 2024-12-18T14:43 true PT0M38S

Очистка берега от нефтепродуктов Очистка берега от нефтепродуктов 2024-12-18T14:43 true PT0M24S

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происшествия, анапа, тамань (станица), крушение двух танкеров в керченском проливе