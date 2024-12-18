Житель Алтая получил срок за попытку отравить военнослужащих
Житель Алтая получил 20 лет за попытку отравить военнослужащих
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 18 дек – РИА Новости. Двадцать лет строгого режима получил сотрудник заведения общественного питания на Алтае, пытавшийся отравить мобилизованных военнослужащих ради поддержки Украины, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.
"Гражданин России 1981 года рождения через социальные сети установил контакт с представителями специальных служб Украины, в ходе общения с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и свою готовность поддержки вооруженных сил Украины. Являясь сотрудником одного из учреждений общественного питания, совершил попытку покушения на отравление военнослужащих из числа мобилизованного контингента Алтайского края", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавляют, что, согласно результатам проведенных экспертиз, отравляющее вещество при попадании в организм могло вызвать острое отравление человека с возможным летальным исходом. Весь процесс житель Барнаула снял на видео, которое направил представителям специальных служб Украины.
"Второй Восточный окружной военный суд на основании собранных УФСБ России по Алтайскому краю доказательств признал виновным жителя региона, 1981 года рождения, в совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 205 (покушение на террористический акт) и ч. 3 ст. 30, ст. 275 (покушение на государственную измену) УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет строгого режима с отбытием первых четырех лет в тюрьме", - сообщает пресс-служба УФСБ.
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