https://ria.ru/20241218/aliev-1989855435.html

Армения выйдет из ОДКБ, когда получит отмашку из Вашингтона, заявил Алиев

Армения выйдет из ОДКБ, когда получит отмашку из Вашингтона, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024

Армения выйдет из ОДКБ, когда получит отмашку из Вашингтона, заявил Алиев

Армения фактически уже вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а де-юре она покинет ее после отмашки из Вашингтона, заявил заявил... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:57:00+03:00

2024-12-18T10:57:00+03:00

2024-12-18T20:17:00+03:00

в мире

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никол пашинян

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БАКУ, 18 дек — РИА Новости. Армения фактически уже вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а де-юре она покинет ее после отмашки из Вашингтона, заявил заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости. "Армения — понятно, куда она идет. Она из ОДКБ де-факто вышла. По нашим данным, <...> единственная причина, по которой они не выходят де-юре, — потому что они еще не получили отмашки из Госдепа. Как только получат, они выйдут", — сказал Алиев. В начале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным — по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.

https://ria.ru/20241218/gruziya-1989854161.html

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в мире, армения, россия, ильхам алиев, никол пашинян, михаил галузин, одкб