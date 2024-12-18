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Армения выйдет из ОДКБ, когда получит отмашку из Вашингтона, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
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10:57 18.12.2024 (обновлено: 20:17 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/aliev-1989855435.html
Армения выйдет из ОДКБ, когда получит отмашку из Вашингтона, заявил Алиев
Армения выйдет из ОДКБ, когда получит отмашку из Вашингтона, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
Армения выйдет из ОДКБ, когда получит отмашку из Вашингтона, заявил Алиев
Армения фактически уже вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а де-юре она покинет ее после отмашки из Вашингтона, заявил заявил... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:57:00+03:00
2024-12-18T20:17:00+03:00
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БАКУ, 18 дек — РИА Новости. Армения фактически уже вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а де-юре она покинет ее после отмашки из Вашингтона, заявил заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости. "Армения — понятно, куда она идет. Она из ОДКБ де-факто вышла. По нашим данным, &lt;...&gt; единственная причина, по которой они не выходят де-юре, — потому что они еще не получили отмашки из Госдепа. Как только получат, они выйдут", — сказал Алиев. В начале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным — по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
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в мире, армения, россия, ильхам алиев, никол пашинян, михаил галузин, одкб
В мире, Армения, Россия, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Михаил Галузин, ОДКБ
Армения выйдет из ОДКБ, когда получит отмашку из Вашингтона, заявил Алиев

Алиев: Армения фактически вышла из ОДКБ и ждет отмашки из Вашингтона

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАКУ, 18 дек — РИА Новости. Армения фактически уже вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а де-юре она покинет ее после отмашки из Вашингтона, заявил заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.
"Армения — понятно, куда она идет. Она из ОДКБ де-факто вышла. По нашим данным, <...> единственная причина, по которой они не выходят де-юре, — потому что они еще не получили отмашки из Госдепа. Как только получат, они выйдут", — сказал Алиев.
В начале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным — по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
Опять уши Макрона торчат. Алиев о беспорядках в Грузии - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
"Опять уши Макрона торчат". Алиев прокомментировал беспорядки в Грузии
10:49
 
В миреАрменияРоссияИльхам АлиевНикол ПашинянМихаил ГалузинОДКБ
 
 
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