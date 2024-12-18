https://ria.ru/20241218/aliev-1989851708.html
Алиев высказался об администрации Байдена
Алиев высказался об администрации Байдена - РИА Новости, 18.12.2024
Алиев высказался об администрации Байдена
Администрация президента США Джо Байдена войдет в историю как навязчивая, которая хочет помогать не там, где нужно, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:39:00+03:00
2024-12-18T10:39:00+03:00
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена войдет в историю как навязчивая, которая хочет помогать не там, где нужно, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев."Администрация Байдена чем останется в истории в том числе? Много чем, но в том числе, это навязчивость. "Мы хотим вам помочь" - а мы говорим: "спасибо, не надо" - "Нет, а мы хотим". Вот у них есть такая структура USAID (агентство США по международному развитию – ред.), которая хочет помогать. Но почему-то помогать не там, где нам нужно", - сказал он.Как полагает президент Азербайджана, USAID может вообще уйти из политики. Например, ее может запретить победивший на выборах в США Дональд Трамп. При этом Алиев отметил, что решение России запретить деятельность организации на своей территории было правильным."Азербайджанское медиа не может финансироваться зарубежным источником даже на 1%. Не может. Ну, а зачем? Мы же не финансируем медиа в США. А зачем им финансировать наши медиа?" - отметил президент.В начале октября азербайджанские депутаты обратились к главе МИД республики Джейхуну Байрамову c предложением положить конец деятельности агентства США по международному развитию (USAID) в республике, а также пересмотреть сотрудничество Баку и Вашингтона.
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ильхам алиев, в мире, сша, азербайджан, джо байден, дональд трамп
Ильхам Алиев, В мире, США, Азербайджан, Джо Байден, Дональд Трамп
Алиев высказался об администрации Байдена
Алиев: администрация Байдена вошла в историю как навязчивая
БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена войдет в историю как навязчивая, которая хочет помогать не там, где нужно, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Администрация Байдена чем останется в истории в том числе? Много чем, но в том числе, это навязчивость. "Мы хотим вам помочь" - а мы говорим: "спасибо, не надо" - "Нет, а мы хотим". Вот у них есть такая структура USAID (агентство США по международному развитию – ред.), которая хочет помогать. Но почему-то помогать не там, где нам нужно", - сказал он.
Как полагает президент Азербайджана, USAID может вообще уйти из политики. Например, ее может запретить победивший на выборах в США Дональд Трамп. При этом Алиев отметил, что решение России запретить деятельность организации на своей территории было правильным.
"Азербайджанское медиа не может финансироваться зарубежным источником даже на 1%. Не может. Ну, а зачем? Мы же не финансируем медиа в США. А зачем им финансировать наши медиа?" - отметил президент.
В начале октября азербайджанские депутаты обратились к главе МИД республики Джейхуну Байрамову c предложением положить конец деятельности агентства США по международному развитию (USAID) в республике, а также пересмотреть сотрудничество Баку и Вашингтона.