https://ria.ru/20241218/aliev-1989849544.html

Алиев назвал мир с Арменией и ее вооружение несопоставимыми курсами

Алиев назвал мир с Арменией и ее вооружение несопоставимыми курсами - РИА Новости, 18.12.2024

Алиев назвал мир с Арменией и ее вооружение несопоставимыми курсами

Мирный договор Азербайджана с Арменией и ее вооружение в то же самое время – это два несопоставимых курса, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости азербайджанский РИА Новости, 18.12.2024

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армения

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БАКУ, 18 дек- РИА Новости. Мирный договор Азербайджана с Арменией и ее вооружение в то же самое время – это два несопоставимых курса, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости азербайджанский президент Ильхам Алиев. "Мирный договор и одновременное вооружение Армении против нас – это два несопоставимых курса", - сказал Алиев. Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Кроме того, Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR. Также Ереван сообщал о подписании соглашения о сотрудничестве с франко-германским оборонным концерном KNDS. Детали контракта не разглашались. Помимо этого сообщалось, что в 2022 году Армения подписала соглашение с Индией о закупке 15 ракетных систем Akash стоимостью около 60 миллиардов рупий (710 миллионов долларов). Также Армения подписала контракт с индийской компаний Zen Technologies на поставку антидроновой системы на сумму 41,5 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240409/armeniya-1938782958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиев: мирный договор и одновременное вооружение Армении несовместимы Мирный договор и одновременное вооружение Армении несовместимы, заявил Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости. На данный момент не согласованы две статьи соглашения: по обязательству воздержаться от взаимных исков и неразмещению представителей других стран на границе. 2024-12-18T10:30 true PT1M57S

Алиев: "Армения не выдержит гонку вооружений с Азербайджаном" Армения не выдержит гонку вооружений с Азербайджаном, заявил Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости. Кроме того, Ереван должен понимать, что США и Франция не помогут ему "на земле". 2024-12-18T10:30 true PT0M59S

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Ольга Фомченкова

армения, ереван, париж, ильхам алиев, себастьян лекорню, вгтрк, в мире