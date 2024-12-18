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Алиев назвал мир с Арменией и ее вооружение несопоставимыми курсами - РИА Новости, 18.12.2024
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10:30 18.12.2024 (обновлено: 10:41 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/aliev-1989849544.html
Алиев назвал мир с Арменией и ее вооружение несопоставимыми курсами
Алиев назвал мир с Арменией и ее вооружение несопоставимыми курсами - РИА Новости, 18.12.2024
Алиев назвал мир с Арменией и ее вооружение несопоставимыми курсами
Мирный договор Азербайджана с Арменией и ее вооружение в то же самое время – это два несопоставимых курса, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости азербайджанский РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:30:00+03:00
2024-12-18T10:41:00+03:00
армения
ереван
париж
ильхам алиев
себастьян лекорню
вгтрк
в мире
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БАКУ, 18 дек- РИА Новости. Мирный договор Азербайджана с Арменией и ее вооружение в то же самое время – это два несопоставимых курса, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости азербайджанский президент Ильхам Алиев. "Мирный договор и одновременное вооружение Армении против нас – это два несопоставимых курса", - сказал Алиев. Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Кроме того, Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR. Также Ереван сообщал о подписании соглашения о сотрудничестве с франко-германским оборонным концерном KNDS. Детали контракта не разглашались. Помимо этого сообщалось, что в 2022 году Армения подписала соглашение с Индией о закупке 15 ракетных систем Akash стоимостью около 60 миллиардов рупий (710 миллионов долларов). Также Армения подписала контракт с индийской компаний Zen Technologies на поставку антидроновой системы на сумму 41,5 миллиона долларов.
https://ria.ru/20240409/armeniya-1938782958.html
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353
60
Алиев: мирный договор и одновременное вооружение Армении несовместимы
Мирный договор и одновременное вооружение Армении несовместимы, заявил Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости. На данный момент не согласованы две статьи соглашения: по обязательству воздержаться от взаимных исков и неразмещению представителей других стран на границе.
2024-12-18T10:30
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Алиев: "Армения не выдержит гонку вооружений с Азербайджаном"
Армения не выдержит гонку вооружений с Азербайджаном, заявил Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости. Кроме того, Ереван должен понимать, что США и Франция не помогут ему "на земле".
2024-12-18T10:30
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армения, ереван, париж, ильхам алиев, себастьян лекорню, вгтрк, в мире
Армения, Ереван, Париж, Ильхам Алиев, Себастьян Лекорню, ВГТРК, В мире
Алиев назвал мир с Арменией и ее вооружение несопоставимыми курсами

Алиев назвал мирный договор с Арменией и ее вооружение несопоставимыми курсами

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БАКУ, 18 дек- РИА Новости. Мирный договор Азербайджана с Арменией и ее вооружение в то же самое время – это два несопоставимых курса, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости азербайджанский президент Ильхам Алиев.
"Мирный договор и одновременное вооружение Армении против нас – это два несопоставимых курса", - сказал Алиев.
Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Кроме того, Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR. Также Ереван сообщал о подписании соглашения о сотрудничестве с франко-германским оборонным концерном KNDS. Детали контракта не разглашались.
Помимо этого сообщалось, что в 2022 году Армения подписала соглашение с Индией о закупке 15 ракетных систем Akash стоимостью около 60 миллиардов рупий (710 миллионов долларов). Также Армения подписала контракт с индийской компаний Zen Technologies на поставку антидроновой системы на сумму 41,5 миллиона долларов.
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Посол Франции рассказал о поставках Армении военной техники
9 апреля, 11:27
 
АрменияЕреванПарижИльхам АлиевСебастьян ЛекорнюВГТРКВ мире
 
 
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