https://ria.ru/20241218/aliev-1989845115.html
Армения не выдержит гонку вооружений с Азербайджаном, заявил Алиев
Армения не выдержит гонку вооружений с Азербайджаном, заявил Алиев - РИА Новости, 18.12.2024
Армения не выдержит гонку вооружений с Азербайджаном, заявил Алиев
Армения не выдержит гонку вооружений, даже несмотря на помощь Запада, поставляющего оружие бесплатно или в кредит, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:19:00+03:00
2024-12-18T10:19:00+03:00
2024-12-18T10:38:00+03:00
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Армения не выдержит гонку вооружений, даже несмотря на помощь Запада, поставляющего оружие бесплатно или в кредит, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Я считаю, что это пагубный путь. Во-первых, Армения гонку вооружений с нами не выдержит. Несмотря на то, что большую часть вооружений с Запада они получают бесплатно либо в кредит, который, естественно, потом будет списан. Но даже в этом случае они гонку вооружений с нами не выдержат", - заявил он. В июне глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявил, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж поставляет Киеву. После этого пресс-служба минобороны Азербайджана заявила, что таким образом французские власти ведут провокационную деятельность на Южном Кавказе и препятствуют нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечению стабильного мира в регионе. В октябре пресс-служба минобороны Армении сообщала, что США пообещали Еревану поддержку в реформировании вооруженных сил.
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Алиев: "Армения не выдержит гонку вооружений с Азербайджаном"
Армения не выдержит гонку вооружений с Азербайджаном, заявил Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости. Кроме того, Ереван должен понимать, что США и Франция не помогут ему "на земле".
2024-12-18T10:19
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в мире, армения, азербайджан, франция, ильхам алиев, себастьян лекорню
В мире, Армения, Азербайджан, Франция, Ильхам Алиев, Себастьян Лекорню
Армения не выдержит гонку вооружений с Азербайджаном, заявил Алиев
Алиев: Армения не выдержит гонку вооружений, несмотря на помощь Запада