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Алиев назвал возможную войну России и НАТО апокалипсисом
Алиев назвал возможную войну России и НАТО апокалипсисом - РИА Новости, 18.12.2024
Алиев назвал возможную войну России и НАТО апокалипсисом
Представить сценарий горячей войны России и НАТО - все равно, что представить мировой апокалипсис, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:05:00+03:00
2024-12-18T10:05:00+03:00
2024-12-18T10:05:00+03:00
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Представить сценарий горячей войны России и НАТО - все равно, что представить мировой апокалипсис, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Представить такой сценарий, что НАТО и Россия сойдутся в горячей войне, это все равно, что представить мировой апокалипсис", - сказал он в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. По словам азербайджанского президента, "понятно, что победителей в этой войне не будет и ни одна страна, даже расположенная далеко от, скажем, региона НАТО или же территории России, не будет чувствовать себя в безопасности". Россия ранее заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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россия, москва, азербайджан, ильхам алиев, дмитрий киселев, владимир путин, нато, вгтрк, в мире
Россия, Москва, Азербайджан, Ильхам Алиев, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, НАТО, ВГТРК, В мире
Алиев назвал возможную войну России и НАТО апокалипсисом
Алиев назвал сценарий горячей войны России и НАТО апокалипсисом