https://ria.ru/20241218/agafonov-1989837867.html

Александр Агафонов: ВИЧ может быть побежден в ближайшей перспективе

Александр Агафонов: ВИЧ может быть побежден в ближайшей перспективе - РИА Новости, 18.12.2024

Александр Агафонов: ВИЧ может быть побежден в ближайшей перспективе

Генеральный директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Агафонов накануне 50-летия центра в интервью РИА Новости рассказал о перспективных разработках,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:00:00+03:00

2024-12-18T11:00:00+03:00

2024-12-18T11:00:00+03:00

интервью

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

белоруссия

инфекции

пандемия

вич

александр агафонов (гендиректор гнц вб "вектор" роспотребнадзора)

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Генеральный директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Агафонов накануне 50-летия центра в интервью РИА Новости рассказал о перспективных разработках, в том числе о вакцинах против лихорадки Марбург, оспы и ВИЧ, а также о возможности создания в кратчайшие сроки диагностических тестов на различные инфекции и о терапевтических препаратах. Глава центра также поделился мнением о том, насколько Россия готова к новым пандемиям, и какие инструменты для борьбы с инфекциями может предоставить "Вектор". Беседовала Людмила Белоножко.– Александр Петрович, в конце сентября сообщалось о вспышке лихорадки Марбург. В центре "Вектор" была создана вакцина. На какой стадии сейчас разработка? Сколько времени займут исследования?– В рамках программы "Санитарный щит" Российской Федерации ГНЦ ВБ "Вектор" разрабатывает платформенное решение, которое позволит делать вакцины против ряда патогенов со сходной клиникой, со сходными путями передачи и со сходной инфекционностью. На такой платформе была разработана вакцина против лихорадки Марбург. Она показала хороший профиль эффективности и безопасности, потому что мы очень серьезно подошли к самому вектору доставки этой вакцины.Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем приступить к клиническим испытаниям, которые запланированы на 2026-2027 годы. Этот срок может быть изменен, если произойдет какая-то серьезная вспышка, и нужно будет ускорить эту часть работы.– Как будут проходить клинические испытания?– Все вакцины проходят несколько этапов исследования. Первый этап – это изучение безвредности. Берется небольшая группа здоровых добровольцев, которым вводится эта вакцина, и, если нет никаких серьезных побочных эффектов при ее применении, то Минздрав разрешает проведение второй фазы, на которой мы проверяем эффективность. Но так как у нас это заболевание не регистрируется, возможно, появится договоренность о проведении испытаний в стране, где лихорадка Марбург встречается, чтобы оценить именно эффективность.– В центре "Вектор" были разработаны вакцина и терапевтический препарат против оспы. Эффективны ли они против нового варианта оспы обезьян lb?– Да, мы надеемся, что они эффективны. Вот почему. Существует целый род ортопоксвирусов, куда входят патогенные для человека – вирус оспы коров, оспы обезьян, натуральной оспы. На всех этих моделях с использованием лабораторных животных мы проверили эффективность нашей вакцины и нашего терапевтического препарата. Было показано, что и вакцина, и терапевтический препарат обладают способностью защищать против этих патогенных для человека вирусов.Первая фаза клинических испытаний показала, что новая вакцина безвредна. Среди побочных эффектов – небольшая температура, что можно сказать, даже хорошо, так как это говорит об успешной иммунизации, а также боль в месте укола. В целом, серьезных побочных реакций нет. Эффективность вакцинации, надеемся, будет высокая, так как сам вектор, который используется для вакцинации, похож на вирус.– Вакцина однокомпонентная?– Да, однокомпонентная, вводится один раз.– Есть ли необходимость вводить массовую вакцинацию от оспы обезьян сейчас?– Всеобщую вакцинацию, такую же, как была у нас в 60-70-е годы прошлого века, сейчас вводить необходимости нет. В России зарегистрировано всего несколько случаев заражения оспой обезьян. Однако необходимо защитить медиков, которые должны работать с заболевшими, людей, которые проводят лабораторную диагностику или научные исследования, а также прививать всех, кто контактировал с заболевшим. Такая задача будет стоять всегда.– Расскажите подробнее про терапевтический препарат от оспы. В какой форме он выпускается?– Это капсула, содержащая химическое вещество. Препарат называется НИОХ-14. Это специфический противооспенный препарат, уникальная разработка. Он препятствует репродукции вирусов внутри организма. Эффективен против оспы обезьян, оспы коров.Мы перебрали множество молекул, которые могли обладать антивирусной активностью. Нашли ее, передали специалистам, которые изготовили лекарственную форму в виде капсулы. И сейчас этот препарат тоже прошел клинические испытания, показал безвредность и готов к использованию.– Достаточно будет одной таблетки, чтобы человек выздоровел?– Нет, там курс, который рассчитан на шесть дней.– Вакцина против оспы есть, препарат тоже, но нужно еще выявить болезнь. Какие средства диагностики созданы? В какие страны они поставляются?– Да, тесты на оспу – это первое звено ответа на возникновение этой инфекции. Нам очень важно знать, что это именно то заболевание, против чего мы боремся. Важно по нескольким причинам. Первое – необходимо понимать, насколько это заболевание угрожает всем окружающим. Второе – как его быстро и правильно вылечить. Ведь оспу обезьян, ветрянку (ветряную оспу) и аллергическую реакцию, которые могут иметь схожие симптомы, лечить нужно совершенно по-разному.Мы уже изготовили более 400 диагностических наборов для дифференциальной диагностики ортопоксвирусов. Мы подготовили их к отправке во все субъекты Российской Федерации. Кроме этого, сейчас уже тесты направлены в наши дружественные страны, в Белоруссию, Армению, Киргизию, Узбекистан. Также у нас есть базы для помощи в приобретении биологического суверенитета в Африке, поэтому тесты направлены и туда, в Бурунди. Проблем с производством тестов нет, сколько нужно их наработать, столько и будет сделано.– Центр "Вектор" уже давно начал работу над вакциной от ВИЧ. Как продвигается эта разработка?– Да. ВИЧ – это действительно серьезная социальная инфекция. Сложность вируса в том, что он встраивается в геном, и вылечить болезнь химическими веществами в настоящее время невозможно. Сейчас делаются попытки либо блокировать этот вирус внутри каждой клетки человека, либо его вырезать методами генной инженерии. Самым эффективным средством в борьбе против инфекционной болезни остаются вакцины. Всеми это признается. Эффект от них с точки зрения соотношения затрат и пользы огромнейший. Мы давно начали разработку ВИЧ-вакцин. Подходы были разные. Мы попытались сделать полипептидную вакцину и ДНК-вакцину против этой инфекции, которая бы содержала очень важные для ВИЧ антигены. И в 2011 году мы такую вакцину изготовили, провели первую фазу клинических испытаний, и она показала, что вакцина безвредная. Но работы были остановлены, так как подход оказался не самым эффективным, потому что тогда уже были обнаружены широконейтрализующие антитела, которые способны нейтрализовать сразу много вариантов этого высоко изменчивого вируса. С этим было связано изменение подхода к созданию препарата.Сейчас наши ученые продолжают работать над вакциной против ВИЧ/СПИД. Она конструируется, уже рассчитана ее структура. Надеемся, что в ближайшее время подходы, которые используют наши специалисты, дадут хороший результат. Новая вакцина должна образовывать широконейтрализующие антитела, чтобы иммунный ответ был сформирован против любого ВИЧ-вируса, который попадет в организм.Эта история, как вы понимаете, очень долгая с учетом того, что нельзя ошибиться. Саму вакцину можно собрать достаточно быстро, но много времени нужно будет потратить на изучение эффективности.– Некоторые эксперты говорят, что в принципе невозможно создать вакцину от ВИЧ. Вы верите, что все получится?– Создать такую вакцину, конечно, можно. Против любого заболевания можно сделать препарат, поэтому я верю, что можно.– А в какой перспективе мы сможем победить ВИЧ – 10, 50, 100 лет?– Если все хорошо пойдет, я думаю, что это очень ближайшая перспектива. И вот почему. Я всегда рассказываю один пример на лекциях: события за 100 лет у нас сконцентрировались в 20 раз. Это значит, что 100 лет назад события, которые происходили за 20 дней, сейчас происходят за один. Даже просто механическое сжатие этого времени позволяет нам быстрее достигать результатов. Раньше на создание вакцины давали семь-десять лет. Сейчас мы видим, что сжатие как раз приводит к тому, что через год после появления заболевания сделана вакцина против COVID-19.– Какие приоритеты в работе центра видите на следующий год? Над чем планируете работать?– Мы сейчас работаем четко по критическим направлениям развития технологий. Есть указ президента от 28 февраля 2024 года о стратегии научно-технологического развития. В рамках этого указа перечислены эти направления, в частности там есть пункт, который говорит, что необходимо создавать персонализированные высокотехнологические программы здоровьесбережения. И мы к этому приблизимся через некоторое время. Второе, более критическое и более близкое, наверное, к "Вектору" направление – это противодействие биологическим угрозам и биотерроризму. Вот это то, с чем мы тоже должны бороться.Важно также все время помнить, что многие заболевания могут наносить существенный ущерб экономике стран. Нам необходимо противостоять подобным вызовам. Ответ один и тот же: сделать диагностику, и она должна быть изготовлена за 10 дней, создать вакцину за четыре месяца и затем лекарственный препарат. Сегодня для разработки тест-систем нам даже не нужен штамм, мы можем сделать диагностический набор, зная структуру вируса. Для быстрой разработки вакцин очень важно иметь платформенное решение, то есть нам не нужно аттестовать культуры клеток, проводить оптимизационные технологические манипуляции, не нужно изготавливать, например, вектор, который будет доставлять в организм саму вакцину. Это все уже готово и необходима только специфическая часть под конкретный возбудитель.– Получается, мы готовы к новым эпидемическим угрозам?– Готовы. Мы точно знаем, как отвечать на такие вызовы. Наш центр отвечает за вспомогательную часть, а Роспотребнадзор отвечает уже системно. Мы, по сути, даем инструменты борьбы. "Вектор" и был задуман для отслеживания изменений вирусов и создания средств диагностики, профилактики и лечения этих инфекционных заболеваний.

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https://ria.ru/20241125/skvortsova-1985596048.html

https://ria.ru/20241212/vaktsinatsiya-1988750902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

интервью, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, белоруссия, инфекции, пандемия, вич, александр агафонов (гендиректор гнц вб "вектор" роспотребнадзора), вирусы, интервью - авторы