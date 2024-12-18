Генштаб осудил неоколониальный подход Запада к Африке
Герасимов: Запад по-прежнему рассматривает Африку в качестве источника сырья
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов . Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Страны Запада по-прежнему используют неоколониальные подходы в Африке, рассматривая континент в качестве источника стратегического сырья, Россия продолжит оказывать поддержку африканским партнерам в отстаивании суверенитета, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
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"Сохраняется сложной обстановка в Африке. Это связано с тем, что страны Запада по-прежнему используют неоколониальные подходы, рассматривая континент исключительно в качестве источника стратегического сырья", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
По его словам, Запад продолжает терять свои позиции в данном регионе. "Буркина-Фасо, Мали и Нигер для обеспечения региональной безопасности и усиления контроля над национальной территорией в сентябре прошлого года провозгласили создание Альянса государств Сахеля, а в январе этого года вышли из экономического сообщества государств Западной Африки ЭКОВАС в связи с неспособностью этого объединения оказывать помощь в борьбе с терроризмом", - отметил Герасимов.
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