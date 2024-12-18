Рейтинг@Mail.ru
Генштаб осудил неоколониальный подход Запада к Африке - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/afrika-1989916405.html
Генштаб осудил неоколониальный подход Запада к Африке
Генштаб осудил неоколониальный подход Запада к Африке - РИА Новости, 18.12.2024
Генштаб осудил неоколониальный подход Запада к Африке
Страны Запада по-прежнему используют неоколониальные подходы в Африке, рассматривая континент в качестве источника стратегического сырья, Россия продолжит... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:25:00+03:00
2024-12-18T14:25:00+03:00
африка
россия
мали
валерий герасимов
эковас
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844225461_0:70:3072:1797_1920x0_80_0_0_1ea6b8760b3d8da841204ebec963b42d.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Страны Запада по-прежнему используют неоколониальные подходы в Африке, рассматривая континент в качестве источника стратегического сырья, Россия продолжит оказывать поддержку африканским партнерам в отстаивании суверенитета, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Сохраняется сложной обстановка в Африке. Это связано с тем, что страны Запада по-прежнему используют неоколониальные подходы, рассматривая континент исключительно в качестве источника стратегического сырья", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств. По его словам, Запад продолжает терять свои позиции в данном регионе. "Буркина-Фасо, Мали и Нигер для обеспечения региональной безопасности и усиления контроля над национальной территорией в сентябре прошлого года провозгласили создание Альянса государств Сахеля, а в январе этого года вышли из экономического сообщества государств Западной Африки ЭКОВАС в связи с неспособностью этого объединения оказывать помощь в борьбе с терроризмом", - отметил Герасимов. Он подчеркнул, что Россия продолжит оказывать поддержку партнерам из Африки "в отстаивании суверенитета и обеспечении безопасных условий для их развития".
https://ria.ru/20240906/afrika-1970876718.html
африка
россия
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844225461_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_a561e36183c943018cda2cc67dcbf69c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
африка, россия, мали, валерий герасимов, эковас, в мире
Африка, Россия, Мали, Валерий Герасимов, ЭКОВАС, В мире
Генштаб осудил неоколониальный подход Запада к Африке

Герасимов: Запад по-прежнему рассматривает Африку в качестве источника сырья

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Страны Запада по-прежнему используют неоколониальные подходы в Африке, рассматривая континент в качестве источника стратегического сырья, Россия продолжит оказывать поддержку африканским партнерам в отстаивании суверенитета, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«
"Сохраняется сложной обстановка в Африке. Это связано с тем, что страны Запада по-прежнему используют неоколониальные подходы, рассматривая континент исключительно в качестве источника стратегического сырья", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
По его словам, Запад продолжает терять свои позиции в данном регионе. "Буркина-Фасо, Мали и Нигер для обеспечения региональной безопасности и усиления контроля над национальной территорией в сентябре прошлого года провозгласили создание Альянса государств Сахеля, а в январе этого года вышли из экономического сообщества государств Западной Африки ЭКОВАС в связи с неспособностью этого объединения оказывать помощь в борьбе с терроризмом", - отметил Герасимов.
Он подчеркнул, что Россия продолжит оказывать поддержку партнерам из Африки "в отстаивании суверенитета и обеспечении безопасных условий для их развития".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Запад упустил африканское чудо
6 сентября, 08:00
 
АфрикаРоссияМалиВалерий ГерасимовЭКОВАСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала