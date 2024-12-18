https://ria.ru/20241218/afrika-1989916405.html

Генштаб осудил неоколониальный подход Запада к Африке

Генштаб осудил неоколониальный подход Запада к Африке - РИА Новости, 18.12.2024

Генштаб осудил неоколониальный подход Запада к Африке

Страны Запада по-прежнему используют неоколониальные подходы в Африке, рассматривая континент в качестве источника стратегического сырья, Россия продолжит... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:25:00+03:00

2024-12-18T14:25:00+03:00

2024-12-18T14:25:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Страны Запада по-прежнему используют неоколониальные подходы в Африке, рассматривая континент в качестве источника стратегического сырья, Россия продолжит оказывать поддержку африканским партнерам в отстаивании суверенитета, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Сохраняется сложной обстановка в Африке. Это связано с тем, что страны Запада по-прежнему используют неоколониальные подходы, рассматривая континент исключительно в качестве источника стратегического сырья", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств. По его словам, Запад продолжает терять свои позиции в данном регионе. "Буркина-Фасо, Мали и Нигер для обеспечения региональной безопасности и усиления контроля над национальной территорией в сентябре прошлого года провозгласили создание Альянса государств Сахеля, а в январе этого года вышли из экономического сообщества государств Западной Африки ЭКОВАС в связи с неспособностью этого объединения оказывать помощь в борьбе с терроризмом", - отметил Герасимов. Он подчеркнул, что Россия продолжит оказывать поддержку партнерам из Африки "в отстаивании суверенитета и обеспечении безопасных условий для их развития".

https://ria.ru/20240906/afrika-1970876718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

африка, россия, мали, валерий герасимов, эковас, в мире