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Алиев не исключил, что Азербайджану может понадобиться АЭС - РИА Новости, 18.12.2024
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11:08 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/aes-1989858094.html
Алиев не исключил, что Азербайджану может понадобиться АЭС
Алиев не исключил, что Азербайджану может понадобиться АЭС - РИА Новости, 18.12.2024
Алиев не исключил, что Азербайджану может понадобиться АЭС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости не исключил, что республике может понадобиться АЭС при ряде сопутствующих условий. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:08:00+03:00
2024-12-18T11:08:00+03:00
экономика
цены на нефть
азербайджан
ильхам алиев
дмитрий киселев
вгтрк
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости не исключил, что республике может понадобиться АЭС при ряде сопутствующих условий. В интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, азербайджанскому лидеру был задан вопрос о том, нужна ли республике атомная электростанция. "Так сразу сказать "да" или "нет" трудно. Я чуть-чуть раскрою нашу энергетическую повестку, чтобы зрителям было ясно, где мы и что мы делаем", - ответил Алиев. По его словам, подтвержденные запасы природного газа, имеющегося в Азербайджане, составляют 2,6 триллиона кубометров. "С учетом того, что на протяжении 30 лет разрабатываемое нами нефтяное месторождение по запасам, по новым оценочным запасам, с 500 миллионов тонн дошло до 1,5 миллиарда тонн, то же самое можно примерно сказать и о наших газовых и газоконденсатных месторождениях", - рассказал президент. "То есть 2,6 триллиона – это оценочные запасы десятилетней давности", - добавил он, указав, что "понятно, что с таким объемом потенциала и с объемом экспорта в 25 миллиардов кубометров" Азербайджан не нуждается в дополнительных источниках энергии. Вдобавок, по его словам, в Карабахе и в Восточном Зангезуре за последние три года Азербайджан реализовал проекты по созданию малых ГЭС – "примерно на 300 мегаватт, и за два года это будет 500 мегаватт". "Плюс мы активно развиваем солнечную и ветровую энергетику за счет иностранных инвестиций. Оценочные запасы Всемирного банка по ветряной энергии только на Каспии – это 157 тысяч мегаватт. К 2030 году уже подписанные контракты, те, которые в работе, дадут нам 6 тысяч мегаватт. Вот это часть ответа на вопрос, нужна ли нам АЭС", - отметил азербайджанский лидер. С другой стороны, по его мнению, сфера атомной энергетики была бы интересна с точки зрения обретения Азербайджаном еще одного сектора экономики. "Это отрасль, это потенциал, это кадры, это совершенно новое, что мы никогда не имели. Во-вторых, это все-таки та тенденция, которая существует в мире, и не хочется от нее отставать. Поэтому мною уже данное поручение изучить возможность опытных структур, мини-реакторов в научных целях с тем, чтобы посмотреть, что это нам может дать именно с этой точки зрения", - рассказал Алиев. "Учитывая, что эта затея дорогостоящая, и с учетом того, что проекты солнечной, ветровой энергии в Азербайджане осуществляются иностранным инвестором, государство ничего не вкладывает, получает просто этот потенциал, то, конечно, мы были бы заинтересованы больше в инвестиционных проектах в эту сферу. Если какая-то компания из какой-то страны проявит этот интерес, то мы могли бы быть соинвесторами также", - добавил он. Кроме того, президент отметил, что внутренние цены на электричество в Азербайджане таковы, что инвестиции в этот сектор и продажа электроэнергии потребителям для компаний абсолютно приемлемы с коммерческой точки зрения. "Так что вот как бы я попытался ответить на вопрос: это не "да", не "нет" – это, скорее всего, "да, но...". И вот дальше начинается наша домашняя работа", - заключил он.
https://ria.ru/20241218/rossija-1989822255.html
https://ria.ru/20241218/energokabel-1989851519.html
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экономика, цены на нефть, азербайджан, ильхам алиев, дмитрий киселев, вгтрк, всемирный банк
Экономика, Цены на нефть, Азербайджан, Ильхам Алиев, Дмитрий Киселев, ВГТРК, Всемирный банк
Алиев не исключил, что Азербайджану может понадобиться АЭС

Алиев не исключил, что Азербайджану может понадобиться АЭС при ряде условий

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости не исключил, что республике может понадобиться АЭС при ряде сопутствующих условий.
В интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, азербайджанскому лидеру был задан вопрос о том, нужна ли республике атомная электростанция.
Алиев: Баку ждет инвестиций России в восстановление Карабаха - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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"Так сразу сказать "да" или "нет" трудно. Я чуть-чуть раскрою нашу энергетическую повестку, чтобы зрителям было ясно, где мы и что мы делаем", - ответил Алиев.
По его словам, подтвержденные запасы природного газа, имеющегося в Азербайджане, составляют 2,6 триллиона кубометров. "С учетом того, что на протяжении 30 лет разрабатываемое нами нефтяное месторождение по запасам, по новым оценочным запасам, с 500 миллионов тонн дошло до 1,5 миллиарда тонн, то же самое можно примерно сказать и о наших газовых и газоконденсатных месторождениях", - рассказал президент. "То есть 2,6 триллиона – это оценочные запасы десятилетней давности", - добавил он, указав, что "понятно, что с таким объемом потенциала и с объемом экспорта в 25 миллиардов кубометров" Азербайджан не нуждается в дополнительных источниках энергии.
Вдобавок, по его словам, в Карабахе и в Восточном Зангезуре за последние три года Азербайджан реализовал проекты по созданию малых ГЭС – "примерно на 300 мегаватт, и за два года это будет 500 мегаватт". "Плюс мы активно развиваем солнечную и ветровую энергетику за счет иностранных инвестиций. Оценочные запасы Всемирного банка по ветряной энергии только на Каспии – это 157 тысяч мегаватт. К 2030 году уже подписанные контракты, те, которые в работе, дадут нам 6 тысяч мегаватт. Вот это часть ответа на вопрос, нужна ли нам АЭС", - отметил азербайджанский лидер.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Алиев рассказал о проекте энергокабеля из Азербайджана в Европу
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С другой стороны, по его мнению, сфера атомной энергетики была бы интересна с точки зрения обретения Азербайджаном еще одного сектора экономики. "Это отрасль, это потенциал, это кадры, это совершенно новое, что мы никогда не имели. Во-вторых, это все-таки та тенденция, которая существует в мире, и не хочется от нее отставать. Поэтому мною уже данное поручение изучить возможность опытных структур, мини-реакторов в научных целях с тем, чтобы посмотреть, что это нам может дать именно с этой точки зрения", - рассказал Алиев.
"Учитывая, что эта затея дорогостоящая, и с учетом того, что проекты солнечной, ветровой энергии в Азербайджане осуществляются иностранным инвестором, государство ничего не вкладывает, получает просто этот потенциал, то, конечно, мы были бы заинтересованы больше в инвестиционных проектах в эту сферу. Если какая-то компания из какой-то страны проявит этот интерес, то мы могли бы быть соинвесторами также", - добавил он. Кроме того, президент отметил, что внутренние цены на электричество в Азербайджане таковы, что инвестиции в этот сектор и продажа электроэнергии потребителям для компаний абсолютно приемлемы с коммерческой точки зрения. "Так что вот как бы я попытался ответить на вопрос: это не "да", не "нет" – это, скорее всего, "да, но...". И вот дальше начинается наша домашняя работа", - заключил он.
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ЭкономикаЦены на нефтьАзербайджанИльхам АлиевДмитрий КиселевВГТРКВсемирный банк
 
 
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