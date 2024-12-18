https://ria.ru/20241218/aes-1989858094.html

Алиев не исключил, что Азербайджану может понадобиться АЭС

Алиев не исключил, что Азербайджану может понадобиться АЭС - РИА Новости, 18.12.2024

Алиев не исключил, что Азербайджану может понадобиться АЭС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости не исключил, что республике может понадобиться АЭС при ряде сопутствующих условий. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:08:00+03:00

2024-12-18T11:08:00+03:00

2024-12-18T11:08:00+03:00

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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости не исключил, что республике может понадобиться АЭС при ряде сопутствующих условий. В интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, азербайджанскому лидеру был задан вопрос о том, нужна ли республике атомная электростанция. "Так сразу сказать "да" или "нет" трудно. Я чуть-чуть раскрою нашу энергетическую повестку, чтобы зрителям было ясно, где мы и что мы делаем", - ответил Алиев. По его словам, подтвержденные запасы природного газа, имеющегося в Азербайджане, составляют 2,6 триллиона кубометров. "С учетом того, что на протяжении 30 лет разрабатываемое нами нефтяное месторождение по запасам, по новым оценочным запасам, с 500 миллионов тонн дошло до 1,5 миллиарда тонн, то же самое можно примерно сказать и о наших газовых и газоконденсатных месторождениях", - рассказал президент. "То есть 2,6 триллиона – это оценочные запасы десятилетней давности", - добавил он, указав, что "понятно, что с таким объемом потенциала и с объемом экспорта в 25 миллиардов кубометров" Азербайджан не нуждается в дополнительных источниках энергии. Вдобавок, по его словам, в Карабахе и в Восточном Зангезуре за последние три года Азербайджан реализовал проекты по созданию малых ГЭС – "примерно на 300 мегаватт, и за два года это будет 500 мегаватт". "Плюс мы активно развиваем солнечную и ветровую энергетику за счет иностранных инвестиций. Оценочные запасы Всемирного банка по ветряной энергии только на Каспии – это 157 тысяч мегаватт. К 2030 году уже подписанные контракты, те, которые в работе, дадут нам 6 тысяч мегаватт. Вот это часть ответа на вопрос, нужна ли нам АЭС", - отметил азербайджанский лидер. С другой стороны, по его мнению, сфера атомной энергетики была бы интересна с точки зрения обретения Азербайджаном еще одного сектора экономики. "Это отрасль, это потенциал, это кадры, это совершенно новое, что мы никогда не имели. Во-вторых, это все-таки та тенденция, которая существует в мире, и не хочется от нее отставать. Поэтому мною уже данное поручение изучить возможность опытных структур, мини-реакторов в научных целях с тем, чтобы посмотреть, что это нам может дать именно с этой точки зрения", - рассказал Алиев. "Учитывая, что эта затея дорогостоящая, и с учетом того, что проекты солнечной, ветровой энергии в Азербайджане осуществляются иностранным инвестором, государство ничего не вкладывает, получает просто этот потенциал, то, конечно, мы были бы заинтересованы больше в инвестиционных проектах в эту сферу. Если какая-то компания из какой-то страны проявит этот интерес, то мы могли бы быть соинвесторами также", - добавил он. Кроме того, президент отметил, что внутренние цены на электричество в Азербайджане таковы, что инвестиции в этот сектор и продажа электроэнергии потребителям для компаний абсолютно приемлемы с коммерческой точки зрения. "Так что вот как бы я попытался ответить на вопрос: это не "да", не "нет" – это, скорее всего, "да, но...". И вот дальше начинается наша домашняя работа", - заключил он.

https://ria.ru/20241218/rossija-1989822255.html

https://ria.ru/20241218/energokabel-1989851519.html

https://ria.ru/20241118/rosatom-1984472234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, азербайджан, ильхам алиев, дмитрий киселев, вгтрк, всемирный банк