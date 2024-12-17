https://ria.ru/20241217/zvezda-1989796893.html

Рядом с черной дырой в центре Млечного пути впервые нашли двойную звезду

Рядом с черной дырой в центре Млечного пути впервые нашли двойную звезду - РИА Новости, 17.12.2024

Рядом с черной дырой в центре Млечного пути впервые нашли двойную звезду

Ученые впервые обнаружили двойную звезду рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец A* в центре Млечного пути, что повышает шанс нахождения рядом с ней... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T21:42

2024-12-17T21:42

2024-12-17T21:50

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ученые впервые обнаружили двойную звезду рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец A* в центре Млечного пути, что повышает шанс нахождения рядом с ней планет, сообщает Европейская южная обсерватория (ESO). "Международная группа исследователей обнаружила двойную звезду, вращающуюся вблизи Стрельца А*, сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Это первый случай, когда звездная пара была обнаружена вблизи сверхмассивной черной дыры", — следует из пресс-релиза обсерватории.По утверждению ESO, с телескопа в которой было сделано данное открытие, оно проливает свет на понимание принципов "выживания" небесных тел вблизи черных дыр. Это повышает шанс на обнаружение планет рядом с ними, поскольку планеты формируются вокруг относительно молодых звезд, считают в обсерватории. Согласно проведенному в ней исследованию, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, период вращения вокруг Стрельца А* двухзвездной системы, названной D9, составляет 372 земных дня с погрешностью в трое суток, а среднее расстояние от черной дыры — около 1,59 астрономической единицы (около 238 миллионов километров). Обнаружена же система D9 была в сверхскоплении S, состоящем из звезд и G-объектов — тел не до конца установленного происхождения у центов галактик, напоминающих густые газовые облака, при этом по поведению соответствующих звездам.

https://ria.ru/20240917/nauka-1973250461.html

https://ria.ru/20240726/glava-1962166521.html

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