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Рядом с черной дырой в центре Млечного пути впервые нашли двойную звезду
Рядом с черной дырой в центре Млечного пути впервые нашли двойную звезду - РИА Новости, 17.12.2024
Рядом с черной дырой в центре Млечного пути впервые нашли двойную звезду
Ученые впервые обнаружили двойную звезду рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец A* в центре Млечного пути, что повышает шанс нахождения рядом с ней... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T21:42
2024-12-17T21:42
2024-12-17T21:50
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ученые впервые обнаружили двойную звезду рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец A* в центре Млечного пути, что повышает шанс нахождения рядом с ней планет, сообщает Европейская южная обсерватория (ESO). "Международная группа исследователей обнаружила двойную звезду, вращающуюся вблизи Стрельца А*, сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Это первый случай, когда звездная пара была обнаружена вблизи сверхмассивной черной дыры", — следует из пресс-релиза обсерватории.По утверждению ESO, с телескопа в которой было сделано данное открытие, оно проливает свет на понимание принципов "выживания" небесных тел вблизи черных дыр. Это повышает шанс на обнаружение планет рядом с ними, поскольку планеты формируются вокруг относительно молодых звезд, считают в обсерватории. Согласно проведенному в ней исследованию, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, период вращения вокруг Стрельца А* двухзвездной системы, названной D9, составляет 372 земных дня с погрешностью в трое суток, а среднее расстояние от черной дыры — около 1,59 астрономической единицы (около 238 миллионов километров). Обнаружена же система D9 была в сверхскоплении S, состоящем из звезд и G-объектов — тел не до конца установленного происхождения у центов галактик, напоминающих густые газовые облака, при этом по поведению соответствующих звездам.
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космос - риа наука, в мире, черная дыра
Наука, Космос - РИА Наука, В мире, черная дыра
Рядом с черной дырой в центре Млечного пути впервые нашли двойную звезду
ESO: ученые нашли двойную звезду рядом с черной дырой в центре Млечного пути
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Ученые впервые обнаружили двойную звезду рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец A* в центре Млечного пути, что повышает шанс нахождения рядом с ней планет, сообщает Европейская южная обсерватория (ESO)
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"Международная группа исследователей обнаружила двойную звезду, вращающуюся вблизи Стрельца А*, сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Это первый случай, когда звездная пара была обнаружена вблизи сверхмассивной черной дыры", — следует из пресс-релиза обсерватории.
По утверждению ESO, с телескопа в которой было сделано данное открытие, оно проливает свет на понимание принципов "выживания" небесных тел вблизи черных дыр. Это повышает шанс на обнаружение планет рядом с ними, поскольку планеты формируются вокруг относительно молодых звезд, считают в обсерватории.
Согласно проведенному в ней исследованию, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, период вращения вокруг Стрельца А* двухзвездной системы, названной D9, составляет 372 земных дня с погрешностью в трое суток, а среднее расстояние от черной дыры — около 1,59 астрономической единицы (около 238 миллионов километров).
Обнаружена же система D9 была в сверхскоплении S, состоящем из звезд и G-объектов — тел не до конца установленного происхождения у центов галактик, напоминающих густые газовые облака, при этом по поведению соответствующих звездам.