https://ria.ru/20241217/zhestyannikov-1989749281.html

Жестянников: деятельность регоператоров подлежит глубокому изучению

Жестянников: деятельность регоператоров подлежит глубокому изучению - РИА Новости, 17.12.2024

Жестянников: деятельность регоператоров подлежит глубокому изучению

Деятельность региональных операторов подлежит глубокому изучению, тут нужна поддержка депутатов, сообщил председатель Законодательного Собрания Вологодской... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:35

2024-12-17T17:35

2024-12-17T17:35

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Деятельность региональных операторов подлежит глубокому изучению, тут нужна поддержка депутатов, сообщил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Во вторник спикер Заксобрания находится на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ, где обсудили тему обращения с твердыми коммунальными отходами. "Очевидно, что деятельность региональных операторов подлежит глубокому изучению. Здесь потребуется поддержка депутатского корпуса. С самого начала мусорной реформы, вопросов к деятельности регоператоров было немало. Считаю необходимым провести Контрольно-счетной палате Вологодской области проверку работы региональных операторов, в том числе, не превышен ли порог доходности", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. Спикер ЗСО добавил, что каждый год россияне платят около 280 миллиардов рублей за вывоз мусора. "Как именно расходуются средства, не знают точно даже на федеральном уровне. Каждый рубль должен работать!" - отметил председатель регионального парламента. Ранее на заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что большие надежды возлагались на "мусорную реформу", при помощи которой будет выстроена "четкая система по сбору, сортировке, переработке и утилизации отходов". Однако, по ее словам, "на деле все забуксовало".

https://ria.ru/20241216/zhestyannikov-1989501223.html

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вологодская область, россия, сергей жестянников, валентина матвиенко, совет федерации рф