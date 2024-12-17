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Зеленский нахамил Орбану после его слов о мирных переговорах - РИА Новости, 17.12.2024
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18:05 17.12.2024 (обновлено: 21:30 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/zelenskiy-1989763750.html
Зеленский нахамил Орбану после его слов о мирных переговорах
Зеленский нахамил Орбану после его слов о мирных переговорах - РИА Новости, 17.12.2024
Зеленский нахамил Орбану после его слов о мирных переговорах
Владимир Зеленский заявил, что не позволит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выступать посредником в переговорах по урегулированию конфликта с Россией... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:05
2024-12-17T21:30
владимир зеленский
в мире
россия
виктор орбан
нато
евросоюз
венгрия
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не позволит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выступать посредником в переговорах по урегулированию конфликта с Россией. Видео выступления главы киевского режима опубликовал телеканал "Мы — Украина"."Нам не нужны те страны, которые хотят сегодня, как Венгрия, — например, как премьер Орбан. &lt;...&gt; Не получится. Я его не пущу и таких, как он. Нам нужны отношения с США — мы сильная страна. &lt;...&gt; У кого-нибудь еще в Европе есть такой пример? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Каким образом он будет давить на (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит", — сказал он.На минувшей неделе Орбан позвонил Путину и выразил желание содействовать совместному поиску путей дипломатического разрешения украинского кризиса. Как позднее уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время этого разговора премьер предложил объявить о прекращении огня на Рождество и осуществить крупный обмен пленными. В этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по последнему вопросу, отметил пресс-секретарь российского лидера. Зеленский, в свою очередь, отверг указанные мирные инициативы, сообщил сам Орбан.Миротворческие усилия венгерского премьераЗа последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. Так, в прошлый вторник, 10 декабря, он сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и предприниматель Илон Маск.По словам премьера, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня на Украине из-за строгих правил в США. При этом он выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.Кроме того, в начале июля глава венгерского правительства встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом и Зеленским. Впоследствии он передал всем лидерам ЕС план по урегулированию украинского кризиса, основанный, как отметил сам Орбан, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
https://ria.ru/20241215/siyyarto-1989301132.html
https://ria.ru/20241211/zelenskij-1988672131.html
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владимир зеленский, в мире, россия, виктор орбан, нато, евросоюз, венгрия, владимир путин, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дональд трамп, сша
Владимир Зеленский, В мире, Россия, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз, Венгрия, Владимир Путин, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дональд Трамп, США
Зеленский нахамил Орбану после его слов о мирных переговорах

Зеленский заявил, что не допустит Орбана к посредничеству в мирных переговорах

© AP Photo / Richard DrewВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Richard Drew
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не позволит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выступать посредником в переговорах по урегулированию конфликта с Россией. Видео выступления главы киевского режима опубликовал телеканал "Мы — Украина".
"Нам не нужны те страны, которые хотят сегодня, как Венгрия, — например, как премьер Орбан. <...> Не получится. Я его не пущу и таких, как он. Нам нужны отношения с США — мы сильная страна. <...> У кого-нибудь еще в Европе есть такой пример? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Каким образом он будет давить на (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит", — сказал он.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Сийярто: Киев "некультурно отказался" проводить разговор Орбана с Зеленским
15 декабря, 13:23
На минувшей неделе Орбан позвонил Путину и выразил желание содействовать совместному поиску путей дипломатического разрешения украинского кризиса.
Как позднее уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время этого разговора премьер предложил объявить о прекращении огня на Рождество и осуществить крупный обмен пленными. В этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по последнему вопросу, отметил пресс-секретарь российского лидера.
Зеленский, в свою очередь, отверг указанные мирные инициативы, сообщил сам Орбан.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Зеленский обиделся на Орбана за звонок Путину
11 декабря, 18:50

Миротворческие усилия венгерского премьера

За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. Так, в прошлый вторник, 10 декабря, он сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и предприниматель Илон Маск.
По словам премьера, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня на Украине из-за строгих правил в США. При этом он выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.
Кроме того, в начале июля глава венгерского правительства встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом и Зеленским. Впоследствии он передал всем лидерам ЕС план по урегулированию украинского кризиса, основанный, как отметил сам Орбан, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Самый сильный". На Западе раскрыли, какой удар получил Зеленский
Вчера, 08:31
 
Владимир ЗеленскийВ миреРоссияВиктор ОрбанНАТОЕвросоюзВенгрияВладимир ПутинУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дональд ТрампСША
 
 
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