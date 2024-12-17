Зеленский нахамил Орбану после его слов о мирных переговорах
Зеленский заявил, что не допустит Орбана к посредничеству в мирных переговорах
© AP Photo / Richard DrewВладимир Зеленский
© AP Photo / Richard Drew
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не позволит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выступать посредником в переговорах по урегулированию конфликта с Россией. Видео выступления главы киевского режима опубликовал телеканал "Мы — Украина".
"Нам не нужны те страны, которые хотят сегодня, как Венгрия, — например, как премьер Орбан. <...> Не получится. Я его не пущу и таких, как он. Нам нужны отношения с США — мы сильная страна. <...> У кого-нибудь еще в Европе есть такой пример? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Каким образом он будет давить на (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит", — сказал он.
На минувшей неделе Орбан позвонил Путину и выразил желание содействовать совместному поиску путей дипломатического разрешения украинского кризиса.
Как позднее уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время этого разговора премьер предложил объявить о прекращении огня на Рождество и осуществить крупный обмен пленными. В этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по последнему вопросу, отметил пресс-секретарь российского лидера.
Зеленский, в свою очередь, отверг указанные мирные инициативы, сообщил сам Орбан.
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11 декабря, 18:50
Миротворческие усилия венгерского премьера
За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. Так, в прошлый вторник, 10 декабря, он сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и предприниматель Илон Маск.
По словам премьера, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня на Украине из-за строгих правил в США. При этом он выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.
Кроме того, в начале июля глава венгерского правительства встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом и Зеленским. Впоследствии он передал всем лидерам ЕС план по урегулированию украинского кризиса, основанный, как отметил сам Орбан, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.