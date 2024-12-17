https://ria.ru/20241217/zaes-1989637945.html

На ЗАЭС выразили соболезнования в связи с гибелью Кириллова

На ЗАЭС выразили соболезнования в связи с гибелью Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024

На ЗАЭС выразили соболезнования в связи с гибелью Кириллова

Сотрудники Запорожской АЭС выразили соболезнования в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:35

2024-12-17T11:35

2024-12-17T11:35

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игорь кириллов

войска рхбз

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ 17 дек – РИА Новости. Сотрудники Запорожской АЭС выразили соболезнования в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника, сообщается в Telegram-канале станции. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия. "Выражаем соболезнования коллегам и близким генерала-лейтенанта РХБЗ ВС России Кириллова, погибшего сегодня от рук террористов. Он стоял на страже защиты Родины до последнего. Уверены, зло будет наказано. Победа будет за нами" , - говорится в сообщении ЗАЭС. В Telegram-канале отмечается, что войска РХБЗ с первых дней обеспечивают безопасность на Запорожской АЭС. Специалисты РХБЗ ВС РФ в постоянном режиме выполняют на ЗАЭС мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и проводят круглосуточный контроль территории. Их профессионализм позволяет нам быть уверенными, что безопасность ЗАЭС обеспечена на высоком уровне, отметили на станции.

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