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На ЗАЭС выразили соболезнования в связи с гибелью Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
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11:35 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/zaes-1989637945.html
На ЗАЭС выразили соболезнования в связи с гибелью Кириллова
На ЗАЭС выразили соболезнования в связи с гибелью Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
На ЗАЭС выразили соболезнования в связи с гибелью Кириллова
Сотрудники Запорожской АЭС выразили соболезнования в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:35
2024-12-17T11:35
россия
москва
игорь кириллов
войска рхбз
запорожская аэс
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ 17 дек – РИА Новости. Сотрудники Запорожской АЭС выразили соболезнования в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника, сообщается в Telegram-канале станции. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия. "Выражаем соболезнования коллегам и близким генерала-лейтенанта РХБЗ ВС России Кириллова, погибшего сегодня от рук террористов. Он стоял на страже защиты Родины до последнего. Уверены, зло будет наказано. Победа будет за нами" , - говорится в сообщении ЗАЭС. В Telegram-канале отмечается, что войска РХБЗ с первых дней обеспечивают безопасность на Запорожской АЭС. Специалисты РХБЗ ВС РФ в постоянном режиме выполняют на ЗАЭС мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и проводят круглосуточный контроль территории. Их профессионализм позволяет нам быть уверенными, что безопасность ЗАЭС обеспечена на высоком уровне, отметили на станции.
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россия, москва, игорь кириллов, войска рхбз, запорожская аэс, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Запорожская АЭС, Следственный комитет России (СК РФ)
На ЗАЭС выразили соболезнования в связи с гибелью Кириллова

Сотрудники ЗАЭС выразили соболезнования в связи с гибелью генерала Кириллова

© Фото : Минобороны РоссииНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Минобороны России
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ 17 дек – РИА Новости. Сотрудники Запорожской АЭС выразили соболезнования в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника, сообщается в Telegram-канале станции.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия.
"Выражаем соболезнования коллегам и близким генерала-лейтенанта РХБЗ ВС России Кириллова, погибшего сегодня от рук террористов. Он стоял на страже защиты Родины до последнего. Уверены, зло будет наказано. Победа будет за нами" , - говорится в сообщении ЗАЭС.
В Telegram-канале отмечается, что войска РХБЗ с первых дней обеспечивают безопасность на Запорожской АЭС. Специалисты РХБЗ ВС РФ в постоянном режиме выполняют на ЗАЭС мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и проводят круглосуточный контроль территории. Их профессионализм позволяет нам быть уверенными, что безопасность ЗАЭС обеспечена на высоком уровне, отметили на станции.
Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters
Вчера, 11:22
 
РоссияМоскваИгорь КирилловВойска РХБЗЗапорожская АЭССледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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