https://ria.ru/20241217/yars-1989583111.html
Расчеты ПГРК "Ярс" вывели на патрулирование в рамках учений
Расчеты ПГРК "Ярс" вывели на патрулирование в рамках учений - РИА Новости, 17.12.2024
Расчеты ПГРК "Ярс" вывели на патрулирование в рамках учений
Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" Бологовского ракетного соединения выведены на маршруты боевого патрулирования в рамках учений с... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T04:53
2024-12-17T04:53
2024-12-17T04:53
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985261666_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_80acd55c72071e1c66314a095cc04edf.jpg
ТВЕРЬ, 17 дек - РИА Новости. Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" Бологовского ракетного соединения выведены на маршруты боевого патрулирования в рамках учений с участием БПЛА, об этом рассказали в минобороны России. "ПГРК "Ярс" Бологовского ракетного соединения выведены на маршруты боевого патрулирования в рамках учений. Стратегические ракетчики будут отрабатывать задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования с применением армейской авиации", - сказали в российском военном ведомстве. Расчеты ПГРК "Ярс" выполнят задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, охранения. "На учениях задействован БПЛА самолетного типа "Элерон-7", который обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими моделями", - отметили в Минобороны. Там добавили, что преимущества данных БПЛА: бесшумность, улучшенная стабилизация изображения, увеличенные продолжительность и дальность полета, возможность использования контрольно-телеметрического радиоканала в условиях радиоэлектронного подавления. По легенде учений, БПЛА в режиме передачи прямого видеосигнала обнаружат условные диверсионно-разведывательные группы, проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн, которые будут своевременно нейтрализованы на дальних подступах к полевым позициям, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241217/oruzhie-1989570862.html
https://ria.ru/20241029/minoborony-1980761942.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985261666_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_41c169118f3ef9687e232bfaac0252c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты ПГРК "Ярс" вывели на патрулирование в рамках учений
Расчеты ПГРК "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования в рамках учений
ТВЕРЬ, 17 дек - РИА Новости. Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" Бологовского ракетного соединения выведены на маршруты боевого патрулирования в рамках учений с участием БПЛА, об этом рассказали в минобороны России.
"ПГРК "Ярс" Бологовского ракетного соединения выведены на маршруты боевого патрулирования в рамках учений. Стратегические ракетчики будут отрабатывать задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования с применением армейской авиации", - сказали в российском военном ведомстве.
Расчеты ПГРК "Ярс" выполнят задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, охранения. "На учениях задействован БПЛА самолетного типа "Элерон-7", который обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими моделями", - отметили в Минобороны. Там добавили, что преимущества данных БПЛА: бесшумность, улучшенная стабилизация изображения, увеличенные продолжительность и дальность полета, возможность использования контрольно-телеметрического радиоканала в условиях радиоэлектронного подавления.
По легенде учений, БПЛА в режиме передачи прямого видеосигнала обнаружат условные диверсионно-разведывательные группы, проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн, которые будут своевременно нейтрализованы на дальних подступах к полевым позициям, добавили в ведомстве.