https://ria.ru/20241217/yars-1989583111.html

Расчеты ПГРК "Ярс" вывели на патрулирование в рамках учений

Расчеты ПГРК "Ярс" вывели на патрулирование в рамках учений - РИА Новости, 17.12.2024

Расчеты ПГРК "Ярс" вывели на патрулирование в рамках учений

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" Бологовского ракетного соединения выведены на маршруты боевого патрулирования в рамках учений с... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T04:53

2024-12-17T04:53

2024-12-17T04:53

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ТВЕРЬ, 17 дек - РИА Новости. Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" Бологовского ракетного соединения выведены на маршруты боевого патрулирования в рамках учений с участием БПЛА, об этом рассказали в минобороны России. "ПГРК "Ярс" Бологовского ракетного соединения выведены на маршруты боевого патрулирования в рамках учений. Стратегические ракетчики будут отрабатывать задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования с применением армейской авиации", - сказали в российском военном ведомстве. Расчеты ПГРК "Ярс" выполнят задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, охранения. "На учениях задействован БПЛА самолетного типа "Элерон-7", который обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими моделями", - отметили в Минобороны. Там добавили, что преимущества данных БПЛА: бесшумность, улучшенная стабилизация изображения, увеличенные продолжительность и дальность полета, возможность использования контрольно-телеметрического радиоканала в условиях радиоэлектронного подавления. По легенде учений, БПЛА в режиме передачи прямого видеосигнала обнаружат условные диверсионно-разведывательные группы, проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн, которые будут своевременно нейтрализованы на дальних подступах к полевым позициям, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241217/oruzhie-1989570862.html

https://ria.ru/20241029/minoborony-1980761942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)