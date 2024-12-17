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В Павлограде, Черкассах и Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 17.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:27 17.12.2024 (обновлено: 23:39 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/vzryvy-1989803117.html
В Павлограде, Черкассах и Херсоне прогремели взрывы
В Павлограде, Черкассах и Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 17.12.2024
В Павлограде, Черкассах и Херсоне прогремели взрывы
В Павлограде и подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T23:27
2024-12-17T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
павлоград
херсон
украина
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Павлограде и подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. &lt;...&gt; Сообщают о взрывах в Херсоне", — говорится в публикациях.По данным издания, взрывы также раздаются в Черкассах.Во вторник вечером в Харьковской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу, следует из онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989787365.html
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павлоград
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Павлоград, Херсон, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Днепропетровская область
В Павлограде, Черкассах и Херсоне прогремели взрывы

В Павлограде, Черкассах и подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Павлограде и подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. <...> Сообщают о взрывах в Херсоне", — говорится в публикациях.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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Вчера, 20:23
По данным издания, взрывы также раздаются в Черкассах.
Во вторник вечером в Харьковской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу, следует из онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныПавлоградХерсонУкраинаРоссияВооруженные силы РФДмитрий ПесковДнепропетровская область
 
 
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