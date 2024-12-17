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В Павлограде, Черкассах и Херсоне прогремели взрывы

В Павлограде, Черкассах и Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 17.12.2024

В Павлограде, Черкассах и Херсоне прогремели взрывы

В Павлограде и подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T23:27

2024-12-17T23:27

2024-12-17T23:39

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Павлограде и подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. <...> Сообщают о взрывах в Херсоне", — говорится в публикациях.По данным издания, взрывы также раздаются в Черкассах.Во вторник вечером в Харьковской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу, следует из онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241217/ukraina-1989787365.html

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