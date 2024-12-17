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Разлет осколков при взрыве самоката в Москве составил до ста метров
Разлет осколков при взрыве самоката в Москве составил до ста метров - РИА Новости, 17.12.2024
Разлет осколков при взрыве самоката в Москве составил до ста метров
Разлет осколков при взрыве самоката, от которого погиб начальник войск РХБЗ Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, составлял до 100 метров, рассказал... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:36
2024-12-17T16:36
2024-12-17T16:37
происшествия
москва
игорь кириллов
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Разлет осколков при взрыве самоката, от которого погиб начальник войск РХБЗ Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, составлял до 100 метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "По предварительной информации, осколки от взорванного самоката разлетелись на расстояние до 100 метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, при разлете осколков и взрывной волны пострадали фасады и окна соседних жилых домов. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html
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происшествия, москва, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Москва, Игорь Кириллов, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Разлет осколков при взрыве самоката в Москве составил до ста метров
Разлет осколков при взрыве самоката, от которого погиб Кириллов, достигал 100 м