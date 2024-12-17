https://ria.ru/20241217/vzryv-1989731276.html

Разлет осколков при взрыве самоката в Москве составил до ста метров

Разлет осколков при взрыве самоката в Москве составил до ста метров - РИА Новости, 17.12.2024

Разлет осколков при взрыве самоката в Москве составил до ста метров

Разлет осколков при взрыве самоката, от которого погиб начальник войск РХБЗ Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, составлял до 100 метров, рассказал... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:36

2024-12-17T16:36

2024-12-17T16:37

происшествия

москва

игорь кириллов

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Разлет осколков при взрыве самоката, от которого погиб начальник войск РХБЗ Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, составлял до 100 метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "По предварительной информации, осколки от взорванного самоката разлетелись на расстояние до 100 метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, при разлете осколков и взрывной волны пострадали фасады и окна соседних жилых домов. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html

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происшествия, москва, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве