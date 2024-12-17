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Появились подробности о погибшем при взрыве помощнике Кириллова
Появились подробности о погибшем при взрыве помощнике Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
Появились подробности о погибшем при взрыве помощнике Кириллова
При взрыве в Москве вместе с начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым погиб его помощник Илья Поликарпов, сообщил РИА Новости руководитель фонда "Русское... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:55
2024-12-17T13:55
2024-12-17T14:59
москва
донбасс
происшествия
игорь кириллов
взрыв на рязанском проспекте в москве
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. При взрыве в Москве вместе с начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым погиб его помощник Илья Поликарпов, сообщил РИА Новости руководитель фонда "Русское наследие" Владимир Хмелев."С Поликарповым мы были лучшими друзьями на протяжении многих лет. Когда при фонде формировалось много гуманитарки, Илья помогал нам доставить данную гуманитарку до наших ребят на передовую, огромную помощь оказывал. Поэтому сегодня утрата большая лично для семьи, для меня, для родных", — сказал собеседник агентства. Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва, прогремевшего во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. Инцидент произошел во вторник около шести утра. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда. Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.
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Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
2024-12-17T13:55
true
PT0M22S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, донбасс, происшествия, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), россия
Москва, Донбасс, Происшествия, Игорь Кириллов, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Появились подробности о погибшем при взрыве помощнике Кириллова
При взрыве в Москве вместе с Кирилловым погиб его помощник Илья Поликарпов
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. При взрыве в Москве вместе с начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым погиб его помощник Илья Поликарпов, сообщил РИА Новости руководитель фонда "Русское наследие" Владимир Хмелев.
"С Поликарповым мы были лучшими друзьями на протяжении многих лет. Когда при фонде формировалось много гуманитарки, Илья помогал нам доставить данную гуманитарку до наших ребят на передовую, огромную помощь оказывал. Поэтому сегодня утрата большая лично для семьи, для меня, для родных", — сказал собеседник агентства.
Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва, прогремевшего во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве
. Инцидент произошел во вторник около шести утра. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда. Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.