https://ria.ru/20241217/vzryv-1989669509.html

В Госдуме назвали инициаторов взрыва в Москве

В Госдуме назвали инициаторов взрыва в Москве - РИА Новости, 17.12.2024

В Госдуме назвали инициаторов взрыва в Москве

Депутат Госдумы Андрей Альшевских считает, что инициаторами взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, являются именно западные... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:19

2024-12-17T13:19

2024-12-17T13:24

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игорь кириллов

андрей альшевских

госдума рф

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Альшевских считает, что инициаторами взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, являются именно западные спецслужбы. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. "На своем посту генерал-лейтенант в том числе разоблачал опасные военно-биологические проекты НАТО, включая лаборатории, созданные на Украине. Его работа была для врагов как гость в горле. Оценивая риски от биологических угроз, Госдума тесно взаимодействовала с Игорем Анатольевичем, профессионалом своего дела. У меня нет сомнений, что инициаторами взрыва являются именно западные спецслужбы. Они не оставляют попыток отомстить, запугать всех нас, помешать победе России в спецоперации. Ничего у них не получится", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован Службой безопасности Украины.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html

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