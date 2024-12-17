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В Госдуме назвали инициаторов взрыва в Москве - РИА Новости, 17.12.2024
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13:19 17.12.2024 (обновлено: 13:24 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989669509.html
В Госдуме назвали инициаторов взрыва в Москве
В Госдуме назвали инициаторов взрыва в Москве - РИА Новости, 17.12.2024
В Госдуме назвали инициаторов взрыва в Москве
Депутат Госдумы Андрей Альшевских считает, что инициаторами взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, являются именно западные... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:19
2024-12-17T13:24
россия
украина
москва
игорь кириллов
андрей альшевских
госдума рф
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Альшевских считает, что инициаторами взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, являются именно западные спецслужбы. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. "На своем посту генерал-лейтенант в том числе разоблачал опасные военно-биологические проекты НАТО, включая лаборатории, созданные на Украине. Его работа была для врагов как гость в горле. Оценивая риски от биологических угроз, Госдума тесно взаимодействовала с Игорем Анатольевичем, профессионалом своего дела. У меня нет сомнений, что инициаторами взрыва являются именно западные спецслужбы. Они не оставляют попыток отомстить, запугать всех нас, помешать победе России в спецоперации. Ничего у них не получится", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован Службой безопасности Украины.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html
https://ria.ru/20241217/moskva-1989651238.html
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россия, украина, москва, игорь кириллов, андрей альшевских, госдума рф, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия
Россия, Украина, Москва, Игорь Кириллов, Андрей Альшевских, Госдума РФ, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
В Госдуме назвали инициаторов взрыва в Москве

Депутат Альшевских: инициаторами взрыва в Москве являются западные спецслужбы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Альшевских считает, что инициаторами взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, являются именно западные спецслужбы.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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"На своем посту генерал-лейтенант в том числе разоблачал опасные военно-биологические проекты НАТО, включая лаборатории, созданные на Украине. Его работа была для врагов как гость в горле. Оценивая риски от биологических угроз, Госдума тесно взаимодействовала с Игорем Анатольевичем, профессионалом своего дела. У меня нет сомнений, что инициаторами взрыва являются именно западные спецслужбы. Они не оставляют попыток отомстить, запугать всех нас, помешать победе России в спецоперации. Ничего у них не получится", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности выступило с утверждением, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организован Службой безопасности Украины.
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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РоссияУкраинаМоскваИгорь КирилловАндрей АльшевскихГосдума РФВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в МосквеПроисшествия
 
 
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