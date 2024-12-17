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Кириллов был неудобной фигурой для Европы и США, заявил депутат Журавлев
Кириллов был неудобной фигурой для Европы и США, заявил депутат Журавлев - РИА Новости, 17.12.2024
Кириллов был неудобной фигурой для Европы и США, заявил депутат Журавлев
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов был опасной и неудобной фигурой для Европы и США, он обличал бесчеловечные опыты ВСУ и роль в этом Запада, заявил РИА... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:05
2024-12-17T11:05
2024-12-17T12:17
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов был опасной и неудобной фигурой для Европы и США, он обличал бесчеловечные опыты ВСУ и роль в этом Запада, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина")По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник."На самом деле обличал именно он - на своих брифингах с доказательствами в руках рассказывал о бесчеловечных опытах ВСУ с использованием химического и бактериологического оружия. И самое важное - о роли в этом Запада. Поэтому и был именно для Европы, а особенно для США фигурой неудобной и опасной", - сказал Журавлев.
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Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
СК публикует оперативное видео с места, где при взрыве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
2024-12-17T11:05
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европа, войска рхбз, госдума рф, игорь кириллов, вооруженные силы украины, алексей журавлев , россия, сша, происшествия, взрыв на рязанском проспекте в москве
Европа, Войска РХБЗ, Госдума РФ, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Алексей Журавлев , Россия, США, Происшествия, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Кириллов был неудобной фигурой для Европы и США, заявил депутат Журавлев
Депутат Журавлев: Кириллов был неудобной и опасной фигурой для Европы и США