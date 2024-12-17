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Кириллов был неудобной фигурой для Европы и США, заявил депутат Журавлев

Кириллов был неудобной фигурой для Европы и США, заявил депутат Журавлев - РИА Новости, 17.12.2024

Кириллов был неудобной фигурой для Европы и США, заявил депутат Журавлев

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов был опасной и неудобной фигурой для Европы и США, он обличал бесчеловечные опыты ВСУ и роль в этом Запада, заявил РИА... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:05

2024-12-17T11:05

2024-12-17T12:17

европа

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игорь кириллов

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов был опасной и неудобной фигурой для Европы и США, он обличал бесчеловечные опыты ВСУ и роль в этом Запада, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина")По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник."На самом деле обличал именно он - на своих брифингах с доказательствами в руках рассказывал о бесчеловечных опытах ВСУ с использованием химического и бактериологического оружия. И самое важное - о роли в этом Запада. Поэтому и был именно для Европы, а особенно для США фигурой неудобной и опасной", - сказал Журавлев.

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Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов СК публикует оперативное видео с места, где при взрыве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов 2024-12-17T11:05 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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