https://ria.ru/20241217/vzryv-1989620135.html

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, предложившего взорвать военный завод

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, предложившего взорвать военный завод - РИА Новости, 17.12.2024

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, предложившего взорвать военный завод

Жителя Нижнего Новгорода, который предложил спецслужбам Украины устроить взрыв на местном предприятии, где выпускают военную продукцию, задержали сотрудники... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T10:31

2024-12-17T10:31

2024-12-17T10:50

специальная военная операция на украине

происшествия

нижний новгород

украина

нижегородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода, который предложил спецслужбам Украины устроить взрыв на местном предприятии, где выпускают военную продукцию, задержали сотрудники УФСБ региона, сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что подозреваемый, действуя умышленно из идеологических побуждений, решил установить сотрудничество на конфиденциальной основе со специальной службой Украины, действующей против безопасности Российской Федерации. "Инициативно предложил осуществить подрыв зданий, сооружений и оборудования одного из промышленных предприятий Нижнего Новгорода, выпускающего продукцию военного назначения в интересах министерства обороны РФ", - сообщает УФСБ Нижегородской области. Отмечается, что мотивами преступления стали приверженность проукраинским взглядам, а также корыстная заинтересованность. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). По месту жительства задержанного проведен обыск, обнаружены и изъяты электронные носители информации. Сотрудники УФСБ выясняют иные факты преступной деятельности задержанного и устанавливают его возможных соучастников.

https://ria.ru/20241113/fsb-1983441059.html

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нижний новгород

украина

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород, украина, нижегородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)