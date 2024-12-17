В Нижнем Новгороде задержали мужчину, предложившего взорвать военный завод
ФСБ задержала жителя Нижнего Новгорода, предложившего Киеву взорвать завод
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода, который предложил спецслужбам Украины устроить взрыв на местном предприятии, где выпускают военную продукцию, задержали сотрудники УФСБ региона, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что подозреваемый, действуя умышленно из идеологических побуждений, решил установить сотрудничество на конфиденциальной основе со специальной службой Украины, действующей против безопасности Российской Федерации.
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"Инициативно предложил осуществить подрыв зданий, сооружений и оборудования одного из промышленных предприятий Нижнего Новгорода, выпускающего продукцию военного назначения в интересах министерства обороны РФ", - сообщает УФСБ Нижегородской области.
Отмечается, что мотивами преступления стали приверженность проукраинским взглядам, а также корыстная заинтересованность.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). По месту жительства задержанного проведен обыск, обнаружены и изъяты электронные носители информации. Сотрудники УФСБ выясняют иные факты преступной деятельности задержанного и устанавливают его возможных соучастников.
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