https://ria.ru/20241217/vzryv-1989606226.html

Появились подробности о взрыве у дома, где погиб начальник войск РХБЗ

Появились подробности о взрыве у дома, где погиб начальник войск РХБЗ - РИА Новости, 17.12.2024

Появились подробности о взрыве у дома, где погиб начальник войск РХБЗ

Жительница дома на Рязанском проспекте в Москве, у которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов,... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T09:37

2024-12-17T09:37

2024-12-17T09:47

россия

следственный комитет россии (ск рф)

войска рхбз

игорь кириллов

москва

взрыв на рязанском проспекте в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989604055_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_3fddfbf82196143e1880ebbaa0caf0f3.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Жительница дома на Рязанском проспекте в Москве, у которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, рассказала РИА Новости, что услышала взрыв в 06.12 утра."Я смотрела телевизор, потом услышала… это в 6.12 утра было", - сказала она.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989606038.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, игорь кириллов, москва, взрыв на рязанском проспекте в москве