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Появились подробности о взрыве у дома, где погиб начальник войск РХБЗ - РИА Новости, 17.12.2024
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09:37 17.12.2024 (обновлено: 09:47 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989606226.html
Появились подробности о взрыве у дома, где погиб начальник войск РХБЗ
Появились подробности о взрыве у дома, где погиб начальник войск РХБЗ - РИА Новости, 17.12.2024
Появились подробности о взрыве у дома, где погиб начальник войск РХБЗ
Жительница дома на Рязанском проспекте в Москве, у которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:37
2024-12-17T09:47
россия
следственный комитет россии (ск рф)
войска рхбз
игорь кириллов
москва
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Жительница дома на Рязанском проспекте в Москве, у которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, рассказала РИА Новости, что услышала взрыв в 06.12 утра."Я смотрела телевизор, потом услышала… это в 6.12 утра было", - сказала она.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989606038.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, игорь кириллов, москва, взрыв на рязанском проспекте в москве
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Войска РХБЗ, Игорь Кириллов, Москва, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Появились подробности о взрыве у дома, где погиб начальник войск РХБЗ

Жительница дома, где погиб начальник войск РХБЗ, услышала взрыв в 06.12 утра

Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство на Рязанском проспекте в Москве
Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство на Рязанском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство на Рязанском проспекте в Москве
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Жительница дома на Рязанском проспекте в Москве, у которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, рассказала РИА Новости, что услышала взрыв в 06.12 утра.
"Я смотрела телевизор, потом услышала… это в 6.12 утра было", - сказала она.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Биография Игоря Кириллова
Вчера, 11:36
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Войска РХБЗИгорь КирилловМоскваВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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