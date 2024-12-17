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Появились подробности о взрыве у дома, где погиб начальник войск РХБЗ
Появились подробности о взрыве у дома, где погиб начальник войск РХБЗ - РИА Новости, 17.12.2024
Появились подробности о взрыве у дома, где погиб начальник войск РХБЗ
Жительница дома на Рязанском проспекте в Москве, у которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:37
2024-12-17T09:37
2024-12-17T09:47
россия
следственный комитет россии (ск рф)
войска рхбз
игорь кириллов
москва
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Жительница дома на Рязанском проспекте в Москве, у которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, рассказала РИА Новости, что услышала взрыв в 06.12 утра."Я смотрела телевизор, потом услышала… это в 6.12 утра было", - сказала она.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989606038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, игорь кириллов, москва, взрыв на рязанском проспекте в москве
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Войска РХБЗ, Игорь Кириллов, Москва, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Появились подробности о взрыве у дома, где погиб начальник войск РХБЗ
Жительница дома, где погиб начальник войск РХБЗ, услышала взрыв в 06.12 утра