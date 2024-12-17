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При взрыве на Рязанском проспекте в доме напротив выбило стекла - РИА Новости, 17.12.2024
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09:11 17.12.2024 (обновлено: 12:17 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989601965.html
При взрыве на Рязанском проспекте в доме напротив выбило стекла
При взрыве на Рязанском проспекте в доме напротив выбило стекла - РИА Новости, 17.12.2024
При взрыве на Рязанском проспекте в доме напротив выбило стекла
Взрывная волна выбила стекла в доме на юго-востоке Москвы напротив места взрыва, от которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Игорь Кириллов и его... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:11
2024-12-17T12:17
происшествия
игорь кириллов
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Взрывная волна выбила стекла в доме на юго-востоке Москвы напротив места взрыва, от которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Игорь Кириллов и его помощник, передает корреспондент РИА Новости.По данным СК РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих.От взрывной волны после срабатывания взрывчатки стекла выбило на нескольких этажах в 25-этажном жилом доме напротив места гибели Кириллова и его помощника. В частности, окна выбило на втором, четвертом, а также 14 и 15 этажах, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989602601.html
РИА Новости
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происшествия, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Игорь Кириллов, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
При взрыве на Рязанском проспекте в доме напротив выбило стекла

Взрывная волна выбила стекла в доме на Рязанском проспекте напротив места взрыва

© РИА НовостиМесто происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство на Рязанском проспекте в Москве
Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство на Рязанском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости
Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство на Рязанском проспекте в Москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Взрывная волна выбила стекла в доме на юго-востоке Москвы напротив места взрыва, от которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Игорь Кириллов и его помощник, передает корреспондент РИА Новости.
По данным СК РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих.
От взрывной волны после срабатывания взрывчатки стекла выбило на нескольких этажах в 25-этажном жилом доме напротив места гибели Кириллова и его помощника. В частности, окна выбило на втором, четвертом, а также 14 и 15 этажах, передает корреспондент РИА Новости.
Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство, на Рязанском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В СФ назвали гибель начальника войск РХБЗ Кириллова невосполнимой потерей
Вчера, 09:15
 
ПроисшествияИгорь КирилловВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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