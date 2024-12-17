https://ria.ru/20241217/vzryv-1989601965.html

При взрыве на Рязанском проспекте в доме напротив выбило стекла

При взрыве на Рязанском проспекте в доме напротив выбило стекла - РИА Новости, 17.12.2024

При взрыве на Рязанском проспекте в доме напротив выбило стекла

Взрывная волна выбила стекла в доме на юго-востоке Москвы напротив места взрыва, от которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Игорь Кириллов и его... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T09:11

2024-12-17T09:11

2024-12-17T12:17

происшествия

игорь кириллов

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Взрывная волна выбила стекла в доме на юго-востоке Москвы напротив места взрыва, от которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Игорь Кириллов и его помощник, передает корреспондент РИА Новости.По данным СК РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих.От взрывной волны после срабатывания взрывчатки стекла выбило на нескольких этажах в 25-этажном жилом доме напротив места гибели Кириллова и его помощника. В частности, окна выбило на втором, четвертом, а также 14 и 15 этажах, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989602601.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве