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При взрыве на Рязанском проспекте в доме напротив выбило стекла
При взрыве на Рязанском проспекте в доме напротив выбило стекла - РИА Новости, 17.12.2024
При взрыве на Рязанском проспекте в доме напротив выбило стекла
Взрывная волна выбила стекла в доме на юго-востоке Москвы напротив места взрыва, от которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Игорь Кириллов и его... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:11
2024-12-17T09:11
2024-12-17T12:17
происшествия
игорь кириллов
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Взрывная волна выбила стекла в доме на юго-востоке Москвы напротив места взрыва, от которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал Игорь Кириллов и его помощник, передает корреспондент РИА Новости.По данным СК РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих.От взрывной волны после срабатывания взрывчатки стекла выбило на нескольких этажах в 25-этажном жилом доме напротив места гибели Кириллова и его помощника. В частности, окна выбило на втором, четвертом, а также 14 и 15 этажах, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989602601.html
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происшествия, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Игорь Кириллов, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
При взрыве на Рязанском проспекте в доме напротив выбило стекла
Взрывная волна выбила стекла в доме на Рязанском проспекте напротив места взрыва