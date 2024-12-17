https://ria.ru/20241217/vzryv-1989598983.html

Силовики изучают видео с места взрыва на юго-востоке Москвы

Силовики изучают видео с места взрыва на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 17.12.2024

Силовики изучают видео с места взрыва на юго-востоке Москвы

Силовики приступили к изучению видео с камер наблюдения возле подъезда дома на юго-востоке Москвы, где погиб начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T08:54

2024-12-17T08:54

2024-12-17T08:56

происшествия

москва

войска рхбз

вооруженные силы рф

взрыв на рязанском проспекте в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989598312_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6d67b25a6818505598db6c64aa399a69.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Силовики приступили к изучению видео с камер наблюдения возле подъезда дома на юго-востоке Москвы, где погиб начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Изъяты видеоматериалы с места взрыва на Рязанском проспекте", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что специалисты уже приступили к изучению материалов.

https://ria.ru/20241217/vzryv-1989597281.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве 2024-12-17T08:54 true PT0M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, войска рхбз, вооруженные силы рф, взрыв на рязанском проспекте в москве