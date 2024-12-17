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Силовики изучают видео с места взрыва на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 17.12.2024
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08:54 17.12.2024 (обновлено: 08:56 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989598983.html
Силовики изучают видео с места взрыва на юго-востоке Москвы
Силовики изучают видео с места взрыва на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 17.12.2024
Силовики изучают видео с места взрыва на юго-востоке Москвы
Силовики приступили к изучению видео с камер наблюдения возле подъезда дома на юго-востоке Москвы, где погиб начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T08:54
2024-12-17T08:56
происшествия
москва
войска рхбз
вооруженные силы рф
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Силовики приступили к изучению видео с камер наблюдения возле подъезда дома на юго-востоке Москвы, где погиб начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Изъяты видеоматериалы с места взрыва на Рязанском проспекте", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что специалисты уже приступили к изучению материалов.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
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происшествия, москва, войска рхбз, вооруженные силы рф, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Москва, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Силовики изучают видео с места взрыва на юго-востоке Москвы

Силовики изучают видео с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Силовики приступили к изучению видео с камер наблюдения возле подъезда дома на юго-востоке Москвы, где погиб начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Изъяты видеоматериалы с места взрыва на Рязанском проспекте", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что специалисты уже приступили к изучению материалов.
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ПроисшествияМоскваВойска РХБЗВооруженные силы РФВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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