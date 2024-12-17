https://ria.ru/20241217/vzryv-1989597993.html

Бомба, из-за которой погиб начальник войск РХБЗ, была заложена в самокат

Бомба, из-за которой погиб начальник войск РХБЗ, была заложена в самокат - РИА Новости, 17.12.2024

Бомба, из-за которой погиб начальник войск РХБЗ, была заложена в самокат

Бомба, при взрыве которой погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на юго-востоке Москвы, была спрятана в самокате, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T08:40

2024-12-17T08:40

2024-12-17T09:57

россия

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

происшествия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Бомба, при взрыве которой погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на юго-востоке Москвы, была спрятана в самокате, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома", — сказала она.Взрыв прогремел в районе шести утра, мощность бомбы составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Жертвами стали два человека.Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве 2024-12-17T08:40 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия