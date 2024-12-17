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Бомба, из-за которой погиб начальник войск РХБЗ, была заложена в самокат
Бомба, из-за которой погиб начальник войск РХБЗ, была заложена в самокат - РИА Новости, 17.12.2024
Бомба, из-за которой погиб начальник войск РХБЗ, была заложена в самокат
Бомба, при взрыве которой погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на юго-востоке Москвы, была спрятана в самокате, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T08:40
2024-12-17T08:40
2024-12-17T09:57
россия
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Бомба, при взрыве которой погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на юго-востоке Москвы, была спрятана в самокате, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома", — сказала она.Взрыв прогремел в районе шести утра, мощность бомбы составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Жертвами стали два человека.Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.
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Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
2024-12-17T08:40
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия
Россия, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
Бомба, из-за которой погиб начальник войск РХБЗ, была заложена в самокат
СК: бомба, из-за которой погиб генерал Кириллов, была заложена в самокат