https://ria.ru/20241217/vzryv-1989597281.html

Экстренные службы назвали мощность СВУ, сработавшего на юго-востоке Москвы

Экстренные службы назвали мощность СВУ, сработавшего на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 17.12.2024

Экстренные службы назвали мощность СВУ, сработавшего на юго-востоке Москвы

Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте в Москве, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T08:30

2024-12-17T08:30

2024-12-17T13:20

москва

происшествия

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте в Москве, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По предварительной информации, для взрыва на Рязанском проспекте использовалось около 200 граммов тротила", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241217/vzryv-1989597789.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия, взрыв на рязанском проспекте в москве