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Экстренные службы назвали мощность СВУ, сработавшего на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 17.12.2024
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08:30 17.12.2024 (обновлено: 13:20 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989597281.html
Экстренные службы назвали мощность СВУ, сработавшего на юго-востоке Москвы
Экстренные службы назвали мощность СВУ, сработавшего на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 17.12.2024
Экстренные службы назвали мощность СВУ, сработавшего на юго-востоке Москвы
Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте в Москве, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T08:30
2024-12-17T13:20
москва
происшествия
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте в Москве, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По предварительной информации, для взрыва на Рязанском проспекте использовалось около 200 граммов тротила", — сказал собеседник агентства.
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москва, происшествия, взрыв на рязанском проспекте в москве
Москва, Происшествия, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Экстренные службы назвали мощность СВУ, сработавшего на юго-востоке Москвы

Мощность взрывного устройства на Рязанском проспекте составила 200 г тротила

© РИА Новости Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство на Рязанском проспекте в Москве
Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство на Рязанском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости
Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство на Рязанском проспекте в Москве
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте в Москве, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По предварительной информации, для взрыва на Рязанском проспекте использовалось около 200 граммов тротила", — сказал собеседник агентства.
Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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