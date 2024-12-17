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Экстренные службы назвали мощность СВУ, сработавшего на юго-востоке Москвы
Экстренные службы назвали мощность СВУ, сработавшего на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 17.12.2024
Экстренные службы назвали мощность СВУ, сработавшего на юго-востоке Москвы
Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте в Москве, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T08:30
2024-12-17T08:30
2024-12-17T13:20
москва
происшествия
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте в Москве, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По предварительной информации, для взрыва на Рязанском проспекте использовалось около 200 граммов тротила", — сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, взрыв на рязанском проспекте в москве
Москва, Происшествия, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Экстренные службы назвали мощность СВУ, сработавшего на юго-востоке Москвы
Мощность взрывного устройства на Рязанском проспекте составила 200 г тротила