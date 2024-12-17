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СК возбудил уголовное дело после взрыва на Рязанском проспекте - РИА Новости, 17.12.2024
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07:35 17.12.2024 (обновлено: 07:45 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989593666.html
СК возбудил уголовное дело после взрыва на Рязанском проспекте
СК возбудил уголовное дело после взрыва на Рязанском проспекте - РИА Новости, 17.12.2024
СК возбудил уголовное дело после взрыва на Рязанском проспекте
В связи с инцидентом на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли двое мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщил СК РФ. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T07:35
2024-12-17T07:45
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В связи с инцидентом на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли двое мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщил СК РФ."В связи с инцидентом, произошедшим на Рязанском проспекте в городе Москве, в результате которого погибли двое мужчин, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
СК возбудил уголовное дело после взрыва на Рязанском проспекте

СК возбудил уголовное дело после взрыва на Рязанском проспекте в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В связи с инцидентом на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли двое мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщил СК РФ.
"В связи с инцидентом, произошедшим на Рязанском проспекте в городе Москве, в результате которого погибли двое мужчин, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека
07:20
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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