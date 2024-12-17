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СК возбудил уголовное дело после взрыва на Рязанском проспекте

СК возбудил уголовное дело после взрыва на Рязанском проспекте - РИА Новости, 17.12.2024

СК возбудил уголовное дело после взрыва на Рязанском проспекте

В связи с инцидентом на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли двое мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщил СК РФ. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T07:35

2024-12-17T07:35

2024-12-17T07:45

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В связи с инцидентом на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли двое мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщил СК РФ."В связи с инцидентом, произошедшим на Рязанском проспекте в городе Москве, в результате которого погибли двое мужчин, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20241217/vzryv-1989592123.html

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2024

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