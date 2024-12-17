https://ria.ru/20241217/vzryv-1989592123.html

При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека

При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека - РИА Новости, 17.12.2024

При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека

Взрыв прогремел на Рязанском проспекте в Москве, два человека погибли, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T07:20

2024-12-17T07:20

2024-12-17T08:14

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел на Рязанском проспекте в Москве, два человека погибли, сообщили РИА Новости в экстренных службах."На Рязанском проспекте произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. Нарушено остекление с первого по третий этажи, также повреждена входная дверь подъезда, погибли два человека", — сообщил собеседник агентства.На месте происшествия работает следственная группа, следователи осматривают место происшествия.По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. Установление обстоятельств контролирует прокуратура Москвы.

https://ria.ru/20241215/kadry-1989294422.html

москва

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2024

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