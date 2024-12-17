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При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека - РИА Новости, 17.12.2024
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07:20 17.12.2024 (обновлено: 08:14 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989592123.html
При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека
При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека - РИА Новости, 17.12.2024
При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека
Взрыв прогремел на Рязанском проспекте в Москве, два человека погибли, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T07:20
2024-12-17T08:14
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел на Рязанском проспекте в Москве, два человека погибли, сообщили РИА Новости в экстренных службах.&quot;На Рязанском проспекте произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. Нарушено остекление с первого по третий этажи, также повреждена входная дверь подъезда, погибли два человека&quot;, — сообщил собеседник агентства.На месте происшествия работает следственная группа, следователи осматривают место происшествия.По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. Установление обстоятельств контролирует прокуратура Москвы.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека

При взрыве на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы погибли два человека

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел на Рязанском проспекте в Москве, два человека погибли, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«

"На Рязанском проспекте произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. Нарушено остекление с первого по третий этажи, также повреждена входная дверь подъезда, погибли два человека", — сообщил собеседник агентства.

На месте происшествия работает следственная группа, следователи осматривают место происшествия.
По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. Установление обстоятельств контролирует прокуратура Москвы.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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