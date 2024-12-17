https://ria.ru/20241217/vtb-1989699951.html

ВТБ повысит ставки по краткосрочным вкладам

ВТБ повысит ставки по краткосрочным вкладам - РИА Новости, 17.12.2024

ВТБ повысит ставки по краткосрочным вкладам

ВТБ и другие крупные банки повышают ставки по краткосрочным вкладам. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:30

2024-12-17T14:30

2024-12-17T16:26

экономика

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россия

общество

втб (банк)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВТБ и другие крупные банки повышают ставки по краткосрочным вкладам. "С 17 декабря ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на срок три и шесть месяцев как для новых, так и текущих клиентов", — говорится в сообщении кредитной организации. Максимальная ставка составит 24% годовых при выплате процентов в конце срока, указывает банк. Его представитель сообщил, что организация пошла на этот шаг в ожидании очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка.В свою очередь, в ЦБ отметили, что средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, среди которых Сбербанк, Т-банк, Промсвязьбанк и другие, по итогам первой декады декабря достигла 22,08 процента годовых, обновив рекорд.

https://ria.ru/20241217/stavka-1989656564.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, общество, втб (банк)