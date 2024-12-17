https://ria.ru/20241217/vtb-1989699951.html
ВТБ повысит ставки по краткосрочным вкладам
ВТБ повысит ставки по краткосрочным вкладам - РИА Новости, 17.12.2024
ВТБ повысит ставки по краткосрочным вкладам
ВТБ и другие крупные банки повышают ставки по краткосрочным вкладам. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:30
2024-12-17T14:30
2024-12-17T16:26
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
общество
втб (банк)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВТБ и другие крупные банки повышают ставки по краткосрочным вкладам. "С 17 декабря ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на срок три и шесть месяцев как для новых, так и текущих клиентов", — говорится в сообщении кредитной организации. Максимальная ставка составит 24% годовых при выплате процентов в конце срока, указывает банк. Его представитель сообщил, что организация пошла на этот шаг в ожидании очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка.В свою очередь, в ЦБ отметили, что средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, среди которых Сбербанк, Т-банк, Промсвязьбанк и другие, по итогам первой декады декабря достигла 22,08 процента годовых, обновив рекорд.
https://ria.ru/20241217/stavka-1989656564.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, общество, втб (банк)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Общество, ВТБ (банк)
ВТБ повысит ставки по краткосрочным вкладам
Крупнейшие российские банки повышают ставки по вкладам в преддверии заседания ЦБ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВТБ и другие крупные банки повышают ставки по краткосрочным вкладам.
"С 17 декабря ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на срок три и шесть месяцев как для новых, так и текущих клиентов", — говорится в сообщении кредитной организации.
Максимальная ставка составит 24% годовых при выплате процентов в конце срока, указывает банк. Его представитель сообщил, что организация пошла на этот шаг в ожидании очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка.
В свою очередь, в ЦБ отметили, что средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, среди которых Сбербанк, Т-банк, Промсвязьбанк и другие, по итогам первой декады декабря достигла 22,08 процента годовых, обновив рекорд.