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ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 17.12.2024
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:14
2024-12-17T18:14
2024-12-17T18:14
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.40 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Мэр города Иван Приходько уточнил, что под обстрел попал поселок шахты имени Изотова. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20241216/gorlovka-1989408976.html
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горловка, сцкк, нато, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ выпустили три натовских снаряда по Никитовскому району Горловки