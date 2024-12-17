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Россия собирает данные о преступлениях ВСУ в Селидово, заявил Мирошник - РИА Новости, 17.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/vsu-1989660616.html
Россия собирает данные о преступлениях ВСУ в Селидово, заявил Мирошник
Россия собирает данные о преступлениях ВСУ в Селидово, заявил Мирошник - РИА Новости, 17.12.2024
Россия собирает данные о преступлениях ВСУ в Селидово, заявил Мирошник
Россия детально собирает информацию о преступлениях ВСУ в Селидово, это необходимо для проведения трибунала, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:56
2024-12-17T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
селидово
авдеевка
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия детально собирает информацию о преступлениях ВСУ в Селидово, это необходимо для проведения трибунала, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы находимся на том этапе, когда происходит детальная работа по сбору данных. Прежде чем мы придем к моменту трибунала, судебному разбирательству, нам необходима детальная информация по преступлениям киевского режима с использованием всех доступных возможностей следственных органов, которые должны создать соответствующую базу", - сказал Мирошник на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Он добавил, что российская сторона имеет подтверждения тому, что киевский режим совершал преступления в отношении мирных граждан не только в Селидово. "Я лично общался с людьми. Могу заверить, что как минимум в Авдеевке полгода назад были аналогичные ситуации. Мирные жители говорили о том, что приходили карательные команды, забрасывали гранатами подвалы, в которых оставались люди", - отметил посол. Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в рамках которой представляют доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово". Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20241111/brod-1983092038.html
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в мире, россия, селидово, авдеевка, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Селидово, Авдеевка, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Россия собирает данные о преступлениях ВСУ в Селидово, заявил Мирошник

Мирошник: Россия детально собирает информацию о преступлениях ВСУ в Селидово

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ в Донбассе
Солдат ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ в Донбассе
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия детально собирает информацию о преступлениях ВСУ в Селидово, это необходимо для проведения трибунала, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Мы находимся на том этапе, когда происходит детальная работа по сбору данных. Прежде чем мы придем к моменту трибунала, судебному разбирательству, нам необходима детальная информация по преступлениям киевского режима с использованием всех доступных возможностей следственных органов, которые должны создать соответствующую базу", - сказал Мирошник на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
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Он добавил, что российская сторона имеет подтверждения тому, что киевский режим совершал преступления в отношении мирных граждан не только в Селидово.
"Я лично общался с людьми. Могу заверить, что как минимум в Авдеевке полгода назад были аналогичные ситуации. Мирные жители говорили о том, что приходили карательные команды, забрасывали гранатами подвалы, в которых оставались люди", - отметил посол.
Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в рамках которой представляют доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".
Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСелидовоАвдеевкаРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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