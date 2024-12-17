https://ria.ru/20241217/vsu-1989660616.html

Россия собирает данные о преступлениях ВСУ в Селидово, заявил Мирошник

Россия собирает данные о преступлениях ВСУ в Селидово, заявил Мирошник - РИА Новости, 17.12.2024

Россия собирает данные о преступлениях ВСУ в Селидово, заявил Мирошник

Россия детально собирает информацию о преступлениях ВСУ в Селидово, это необходимо для проведения трибунала, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:56

2024-12-17T12:56

2024-12-17T12:56

специальная военная операция на украине

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авдеевка

родион мирошник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия детально собирает информацию о преступлениях ВСУ в Селидово, это необходимо для проведения трибунала, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы находимся на том этапе, когда происходит детальная работа по сбору данных. Прежде чем мы придем к моменту трибунала, судебному разбирательству, нам необходима детальная информация по преступлениям киевского режима с использованием всех доступных возможностей следственных органов, которые должны создать соответствующую базу", - сказал Мирошник на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Он добавил, что российская сторона имеет подтверждения тому, что киевский режим совершал преступления в отношении мирных граждан не только в Селидово. "Я лично общался с людьми. Могу заверить, что как минимум в Авдеевке полгода назад были аналогичные ситуации. Мирные жители говорили о том, что приходили карательные команды, забрасывали гранатами подвалы, в которых оставались люди", - отметил посол. Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в рамках которой представляют доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово". Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.

https://ria.ru/20241111/brod-1983092038.html

https://ria.ru/20241111/ugledar-1983084979.html

россия

селидово

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в мире, россия, селидово, авдеевка, родион мирошник, вооруженные силы украины