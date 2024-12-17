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ВСУ расстреливали жителей Селидово в упор, сообщили в Общественной палате - РИА Новости, 17.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 17.12.2024 (обновлено: 15:35 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/vsu-1989651023.html
ВСУ расстреливали жителей Селидово в упор, сообщили в Общественной палате
ВСУ расстреливали жителей Селидово в упор, сообщили в Общественной палате - РИА Новости, 17.12.2024
ВСУ расстреливали жителей Селидово в упор, сообщили в Общественной палате
Бойцы ВСУ стреляли в упор в жителей Селидово, большинство убитых - женщины и старики, заявил член Общественной палаты РФ, председатель Международного... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:33
2024-12-17T15:35
специальная военная операция на украине
россия
селидово
франция
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Бойцы ВСУ стреляли в упор в жителей Селидово, большинство убитых - женщины и старики, заявил член Общественной палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев. Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в рамках которой представляют доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово". "Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов фиксирует их военные преступления, фиксирует тот геноцид, который они осуществляют, в том числе на территории, которая им временно подконтрольна. За это время, с 2022 года, мы зафиксировали, уже опросили более тысячи пострадавших и свидетелей преступлений… Большинство (убитых - ред.) - женщины, старики, люди старшего возраста. Как правило, убиты выстрелом в голову, в шею, в верхнюю часть корпуса. Как правило, стреляли в упор", - сказал автор доклада Григорьев. Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям ВСУ рассказал, как лично общался со свидетелями и пострадавшими. В некоторых частных домах людей расстреливали целыми семьями, сжигали. "Преступления в Селидово поражают своей жестокостью. Абсолютная резня, зверство. Когда мы приехали в Селидово, я, мои коллеги, город был заполнен телами мирных граждан, расстрелянных мирных граждан", - добавил он. По словам Григорьева, материалы из доклада переданы российским правоохранительным органам. "(Свидетелями - ред.) была слышна грузинская речь и, как ни странно, французская. То есть были, видимо, те, кто из Франции там присутствовали, участвовали в этих расстрелах. Работали снайперы, как и в каждом практически населенном пункте украинском", - отметил член ОП РФ. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241111/brod-1983092038.html
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россия, селидово, франция, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Селидово, Франция, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ расстреливали жителей Селидово в упор, сообщили в Общественной палате

Член Общественной палаты Григорьев: ВСУ стреляли в упор в жителей Селидово

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Бойцы ВСУ стреляли в упор в жителей Селидово, большинство убитых - женщины и старики, заявил член Общественной палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.
Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в рамках которой представляют доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".
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"Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов фиксирует их военные преступления, фиксирует тот геноцид, который они осуществляют, в том числе на территории, которая им временно подконтрольна. За это время, с 2022 года, мы зафиксировали, уже опросили более тысячи пострадавших и свидетелей преступлений… Большинство (убитых - ред.) - женщины, старики, люди старшего возраста. Как правило, убиты выстрелом в голову, в шею, в верхнюю часть корпуса. Как правило, стреляли в упор", - сказал автор доклада Григорьев.
Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям ВСУ рассказал, как лично общался со свидетелями и пострадавшими. В некоторых частных домах людей расстреливали целыми семьями, сжигали.
"Преступления в Селидово поражают своей жестокостью. Абсолютная резня, зверство. Когда мы приехали в Селидово, я, мои коллеги, город был заполнен телами мирных граждан, расстрелянных мирных граждан", - добавил он.
По словам Григорьева, материалы из доклада переданы российским правоохранительным органам.
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"(Свидетелями - ред.) была слышна грузинская речь и, как ни странно, французская. То есть были, видимо, те, кто из Франции там присутствовали, участвовали в этих расстрелах. Работали снайперы, как и в каждом практически населенном пункте украинском", - отметил член ОП РФ.
Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Доклад Международного трибунала по преступлениям украинских националистов
Вчера, 11:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСелидовоФранцияМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Владимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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