ВСУ расстреливали жителей Селидово в упор, сообщили в Общественной палате
Член Общественной палаты Григорьев: ВСУ стреляли в упор в жителей Селидово
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Бойцы ВСУ стреляли в упор в жителей Селидово, большинство убитых - женщины и старики, заявил член Общественной палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.
Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в рамках которой представляют доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".
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"Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов фиксирует их военные преступления, фиксирует тот геноцид, который они осуществляют, в том числе на территории, которая им временно подконтрольна. За это время, с 2022 года, мы зафиксировали, уже опросили более тысячи пострадавших и свидетелей преступлений… Большинство (убитых - ред.) - женщины, старики, люди старшего возраста. Как правило, убиты выстрелом в голову, в шею, в верхнюю часть корпуса. Как правило, стреляли в упор", - сказал автор доклада Григорьев.
Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям ВСУ рассказал, как лично общался со свидетелями и пострадавшими. В некоторых частных домах людей расстреливали целыми семьями, сжигали.
"Преступления в Селидово поражают своей жестокостью. Абсолютная резня, зверство. Когда мы приехали в Селидово, я, мои коллеги, город был заполнен телами мирных граждан, расстрелянных мирных граждан", - добавил он.
По словам Григорьева, материалы из доклада переданы российским правоохранительным органам.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.