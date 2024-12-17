Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области уничтожили две группы операторов БПЛА ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 17.12.2024 (обновлено: 10:39 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/vsu-1989621681.html
В Запорожской области уничтожили две группы операторов БПЛА ВСУ
В Запорожской области уничтожили две группы операторов БПЛА ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024
В Запорожской области уничтожили две группы операторов БПЛА ВСУ
Удары нанесены по населенному пункту Чаривное в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где расположились ВСУ, как минимум две из трех групп операторов... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:38
2024-12-17T10:39
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987869154_0:69:3071:1796_1920x0_80_0_0_ebfbb1adffa67cc53f7ca63b7e549d89.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Удары нанесены по населенному пункту Чаривное в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где расположились ВСУ, как минимум две из трех групп операторов БПЛА уничтожены, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Серьезную серию ударов получило маленькое село Чаривное. Прилетало РСЗО, были артиллерийские обстрелы, били БПЛА... там расположились бандеровцы... В Чаривном располагались три группы дроноводов. Как минимум две из них перестали существовать", - сообщил Лебедев. Он также отметил, что ранее село пользовалось дурной славой - там есть теплицы, в которых большими партиями выращивалась марихуана.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987869154_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4b2abe6440197a8cd9f51f01b62d5765.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Запорожской области уничтожили две группы операторов БПЛА ВСУ

Подполье сообщило об уничтожении в Запорожской области двух групп дроноводов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета самоходной артиллерийской установки в зоне специальной военной операции
Военнослужащий расчета самоходной артиллерийской установки в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий расчета самоходной артиллерийской установки в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Удары нанесены по населенному пункту Чаривное в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где расположились ВСУ, как минимум две из трех групп операторов БПЛА уничтожены, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Серьезную серию ударов получило маленькое село Чаривное. Прилетало РСЗО, были артиллерийские обстрелы, били БПЛА... там расположились бандеровцы... В Чаривном располагались три группы дроноводов. Как минимум две из них перестали существовать", - сообщил Лебедев.
Он также отметил, что ранее село пользовалось дурной славой - там есть теплицы, в которых большими партиями выращивалась марихуана.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала