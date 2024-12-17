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В Запорожской области уничтожили две группы операторов БПЛА ВСУ
В Запорожской области уничтожили две группы операторов БПЛА ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024
В Запорожской области уничтожили две группы операторов БПЛА ВСУ
Удары нанесены по населенному пункту Чаривное в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где расположились ВСУ, как минимум две из трех групп операторов... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:38
2024-12-17T10:38
2024-12-17T10:39
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Удары нанесены по населенному пункту Чаривное в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где расположились ВСУ, как минимум две из трех групп операторов БПЛА уничтожены, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Серьезную серию ударов получило маленькое село Чаривное. Прилетало РСЗО, были артиллерийские обстрелы, били БПЛА... там расположились бандеровцы... В Чаривном располагались три группы дроноводов. Как минимум две из них перестали существовать", - сообщил Лебедев. Он также отметил, что ранее село пользовалось дурной славой - там есть теплицы, в которых большими партиями выращивалась марихуана.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Запорожской области уничтожили две группы операторов БПЛА ВСУ
Подполье сообщило об уничтожении в Запорожской области двух групп дроноводов ВСУ