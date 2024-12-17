https://ria.ru/20241217/vsu-1989605251.html

ВСУ приказали расстреливать жителей Курской области, рассказал пленный

ВСУ приказали расстреливать жителей Курской области, рассказал пленный - РИА Новости, 17.12.2024

ВСУ приказали расстреливать жителей Курской области, рассказал пленный

Украинское командование приказало военнослужащим ВСУ, набранным из уголовников, не церемониться и расстреливать мирное население Курской области, рассказал один РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T09:28

2024-12-17T09:28

2024-12-17T09:32

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844834871_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_55f55a71855670f05520ed5602e149f0.jpg

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Украинское командование приказало военнослужащим ВСУ, набранным из уголовников, не церемониться и расстреливать мирное население Курской области, рассказал один из таких боевиков Дмитрий Вербицкий, попавший в плен к ВС РФ. "Приказ командира был мирное население… если оно попадётся, особо не церемониться, при необходимости-расстреливать, в таком плане. Мародерство. Если выпадала такая возможность, в разбитых строениях жилых домов вели поиск продуктов и чего-нибудь ценного", - сказал Вербицкий в видеоролике Минобороны РФ. Он сообщил, что в Курскую область около 50 человек из его "этапа" прибыли на двух автобусах. О том, где они находятся, бандитам было известно. Ранее Вербицкий был осуждён на длительный срок лишения свободы за мародерство, уточнили в МО РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди них есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского населения, а задача спецслужб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241217/ochevidets-1989592240.html

https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, происшествия