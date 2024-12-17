ВСУ приказали расстреливать жителей Курской области, рассказал пленный
Пленный Вербицкий: ВСУ приказали расстреливать мирное население Курской области
© AP Photo / LIBKOSУкраинский военный
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Украинское командование приказало военнослужащим ВСУ, набранным из уголовников, не церемониться и расстреливать мирное население Курской области, рассказал один из таких боевиков Дмитрий Вербицкий, попавший в плен к ВС РФ.
"Приказ командира был мирное население… если оно попадётся, особо не церемониться, при необходимости-расстреливать, в таком плане. Мародерство. Если выпадала такая возможность, в разбитых строениях жилых домов вели поиск продуктов и чего-нибудь ценного", - сказал Вербицкий в видеоролике Минобороны РФ.
Он сообщил, что в Курскую область около 50 человек из его "этапа" прибыли на двух автобусах. О том, где они находятся, бандитам было известно. Ранее Вербицкий был осуждён на длительный срок лишения свободы за мародерство, уточнили в МО РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди них есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского населения, а задача спецслужб - найти и покарать преступников.
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16 декабря, 08:14