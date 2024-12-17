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ВСУ приказали расстреливать жителей Курской области, рассказал пленный - РИА Новости, 17.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 17.12.2024 (обновлено: 09:32 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/vsu-1989605251.html
ВСУ приказали расстреливать жителей Курской области, рассказал пленный
ВСУ приказали расстреливать жителей Курской области, рассказал пленный - РИА Новости, 17.12.2024
ВСУ приказали расстреливать жителей Курской области, рассказал пленный
Украинское командование приказало военнослужащим ВСУ, набранным из уголовников, не церемониться и расстреливать мирное население Курской области, рассказал один РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:28
2024-12-17T09:32
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Украинское командование приказало военнослужащим ВСУ, набранным из уголовников, не церемониться и расстреливать мирное население Курской области, рассказал один из таких боевиков Дмитрий Вербицкий, попавший в плен к ВС РФ. "Приказ командира был мирное население… если оно попадётся, особо не церемониться, при необходимости-расстреливать, в таком плане. Мародерство. Если выпадала такая возможность, в разбитых строениях жилых домов вели поиск продуктов и чего-нибудь ценного", - сказал Вербицкий в видеоролике Минобороны РФ. Он сообщил, что в Курскую область около 50 человек из его "этапа" прибыли на двух автобусах. О том, где они находятся, бандитам было известно. Ранее Вербицкий был осуждён на длительный срок лишения свободы за мародерство, уточнили в МО РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди них есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского населения, а задача спецслужб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241217/ochevidets-1989592240.html
https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ приказали расстреливать жителей Курской области, рассказал пленный

Пленный Вербицкий: ВСУ приказали расстреливать мирное население Курской области

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Украинское командование приказало военнослужащим ВСУ, набранным из уголовников, не церемониться и расстреливать мирное население Курской области, рассказал один из таких боевиков Дмитрий Вербицкий, попавший в плен к ВС РФ.
"Приказ командира был мирное население… если оно попадётся, особо не церемониться, при необходимости-расстреливать, в таком плане. Мародерство. Если выпадала такая возможность, в разбитых строениях жилых домов вели поиск продуктов и чего-нибудь ценного", - сказал Вербицкий в видеоролике Минобороны РФ.
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Он сообщил, что в Курскую область около 50 человек из его "этапа" прибыли на двух автобусах. О том, где они находятся, бандитам было известно. Ранее Вербицкий был осуждён на длительный срок лишения свободы за мародерство, уточнили в МО РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди них есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского населения, а задача спецслужб - найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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