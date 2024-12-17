https://ria.ru/20241217/vsu-1989598102.html
Рогов сообщил о боях на окраинах Сторожевого на Времевском направлении
Рогов сообщил о боях на окраинах Сторожевого на Времевском направлении - РИА Новости, 17.12.2024
Рогов сообщил о боях на окраинах Сторожевого на Времевском направлении
Российские войска зашли на окраины села Сторожевое на Времевском направлении Запорожской линии фронта, начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T08:41
2024-12-17T08:41
2024-12-17T08:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Российские войска зашли на окраины села Сторожевое на Времевском направлении Запорожской линии фронта, начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Благодатное на Времевском направлении. За Времевкой находится Великая Новоселка, где расположен крупный командный и логистический пункт противника. "Наши войска освободили большой участок северней Макаровки и западней Благодатного и зашли на окраины села Сторожевое", - сказал Рогов. По его словам, за Сторожевое, которое находится южнее Времевки, начались бои.
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россия, владимир рогов, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Рогов сообщил о боях на окраинах Сторожевого на Времевском направлении
Рогов: ВС РФ ведут бои с ВСУ на окраинах Сторожевое на Времевском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Российские войска зашли на окраины села Сторожевое на Времевском направлении Запорожской линии фронта, начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Благодатное на Времевском направлении. За Времевкой находится Великая Новоселка, где расположен крупный командный и логистический пункт противника.
"Наши войска освободили большой участок северней Макаровки и западней Благодатного и зашли на окраины села Сторожевое", - сказал Рогов
.
По его словам, за Сторожевое, которое находится южнее Времевки, начались бои.