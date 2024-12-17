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Рогов сообщил о боях на окраинах Сторожевого на Времевском направлении - РИА Новости, 17.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:41 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/vsu-1989598102.html
Рогов сообщил о боях на окраинах Сторожевого на Времевском направлении
Рогов сообщил о боях на окраинах Сторожевого на Времевском направлении - РИА Новости, 17.12.2024
Рогов сообщил о боях на окраинах Сторожевого на Времевском направлении
Российские войска зашли на окраины села Сторожевое на Времевском направлении Запорожской линии фронта, начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T08:41
2024-12-17T08:41
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Российские войска зашли на окраины села Сторожевое на Времевском направлении Запорожской линии фронта, начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Благодатное на Времевском направлении. За Времевкой находится Великая Новоселка, где расположен крупный командный и логистический пункт противника. "Наши войска освободили большой участок северней Макаровки и западней Благодатного и зашли на окраины села Сторожевое", - сказал Рогов. По его словам, за Сторожевое, которое находится южнее Времевки, начались бои.
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россия, владимир рогов, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Рогов сообщил о боях на окраинах Сторожевого на Времевском направлении

Рогов: ВС РФ ведут бои с ВСУ на окраинах Сторожевое на Времевском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Российские войска зашли на окраины села Сторожевое на Времевском направлении Запорожской линии фронта, начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Благодатное на Времевском направлении. За Времевкой находится Великая Новоселка, где расположен крупный командный и логистический пункт противника.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила поселок Благодатное в ДНР
Группировка войск Восток освободила поселок Благодатное в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила поселок Благодатное в ДНР
"Наши войска освободили большой участок северней Макаровки и западней Благодатного и зашли на окраины села Сторожевое", - сказал Рогов.
По его словам, за Сторожевое, которое находится южнее Времевки, начались бои.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир РоговДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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