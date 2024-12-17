https://ria.ru/20241217/vsu-1989598102.html

Рогов сообщил о боях на окраинах Сторожевого на Времевском направлении

Рогов сообщил о боях на окраинах Сторожевого на Времевском направлении - РИА Новости, 17.12.2024

Рогов сообщил о боях на окраинах Сторожевого на Времевском направлении

Российские войска зашли на окраины села Сторожевое на Времевском направлении Запорожской линии фронта, начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T08:41

2024-12-17T08:41

2024-12-17T08:41

специальная военная операция на украине

россия

владимир рогов

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Российские войска зашли на окраины села Сторожевое на Времевском направлении Запорожской линии фронта, начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Благодатное на Времевском направлении. За Времевкой находится Великая Новоселка, где расположен крупный командный и логистический пункт противника. "Наши войска освободили большой участок северней Макаровки и западней Благодатного и зашли на окраины села Сторожевое", - сказал Рогов. По его словам, за Сторожевое, которое находится южнее Времевки, начались бои.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир рогов, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность