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Житель Селидово рассказал, как боевики ВСУ расстреляли всю семью его соседа - РИА Новости, 17.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 17.12.2024 (обновлено: 08:23 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/vsu-1989596807.html
Житель Селидово рассказал, как боевики ВСУ расстреляли всю семью его соседа
Житель Селидово рассказал, как боевики ВСУ расстреляли всю семью его соседа - РИА Новости, 17.12.2024
Житель Селидово рассказал, как боевики ВСУ расстреляли всю семью его соседа
Житель Селидово рассказал представителю Народного фронта, как боевики ВСУ расстреляли всю семью его соседа. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T08:22
2024-12-17T08:23
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Житель Селидово рассказал представителю Народного фронта, как боевики ВСУ расстреляли всю семью его соседа. "Говорит, он пошёл в туалет, а там остались его сын, тёща, невестка и двое детей. И тут он слышит выстрел. Ну, и страшно стало подходить. Убили всю семью и дом подожгли. И ушли", - рассказал мужчина из Селидово. Народный фронт продолжает помогать жителям Селидово и ДНР, участники движения прибыли в город, чтобы узнать об основных потребностях людей и поддержать их, привезли 100 продуктовых наборов. Местные жители просят привезти им лекарства, корм для животных, газовые баллоны. "Мне нужно, чтобы мину разминировали. Уже три недели никак ребята (саперы – ред.) не придут", - обратилась пожилая жительница Селидово к представителю Народного фронта. Кроме того, люди рассказали, что боевики ВСУ заставляли их говорить только на украинском языке, забирали товар из магазинов, расстреливали людей на улицах и во дворах. "Последнее время слышал, что в магазинах заставляли разговаривать на украинском. Вывозили весь товар на склад..., заставляли закрыть все магазины, чтобы ни один не работал", - добавил житель города. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html
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селидово
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селидово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Житель Селидово рассказал, как боевики ВСУ расстреляли всю семью его соседа

Житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли семью его соседа и подожгли дом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденный город Селидово в ДНР
Освобожденный город Селидово в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Освобожденный город Селидово в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Житель Селидово рассказал представителю Народного фронта, как боевики ВСУ расстреляли всю семью его соседа.
"Говорит, он пошёл в туалет, а там остались его сын, тёща, невестка и двое детей. И тут он слышит выстрел. Ну, и страшно стало подходить. Убили всю семью и дом подожгли. И ушли", - рассказал мужчина из Селидово.
Житель Селидово рассказал, как украинские военные расстреляли, а затем сожгли его семью - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью
25 ноября, 04:03
Народный фронт продолжает помогать жителям Селидово и ДНР, участники движения прибыли в город, чтобы узнать об основных потребностях людей и поддержать их, привезли 100 продуктовых наборов. Местные жители просят привезти им лекарства, корм для животных, газовые баллоны.
«
"Мне нужно, чтобы мину разминировали. Уже три недели никак ребята (саперы – ред.) не придут", - обратилась пожилая жительница Селидово к представителю Народного фронта.
Кроме того, люди рассказали, что боевики ВСУ заставляли их говорить только на украинском языке, забирали товар из магазинов, расстреливали людей на улицах и во дворах.
"Последнее время слышал, что в магазинах заставляли разговаривать на украинском. Вывозили весь товар на склад..., заставляли закрыть все магазины, чтобы ни один не работал", - добавил житель города.
Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
Житель Селидово: ВСУ эвакуировали детей под дулом автоматов - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
ВСУ увозили детей из Селидово под дулом автоматов, сообщил очевидец
2 ноября, 05:46
 
Специальная военная операция на УкраинеСелидовоДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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