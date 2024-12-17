https://ria.ru/20241217/vsu-1989596807.html

Житель Селидово рассказал, как боевики ВСУ расстреляли всю семью его соседа

Житель Селидово рассказал, как боевики ВСУ расстреляли всю семью его соседа - РИА Новости, 17.12.2024

Житель Селидово рассказал, как боевики ВСУ расстреляли всю семью его соседа

Житель Селидово рассказал представителю Народного фронта, как боевики ВСУ расстреляли всю семью его соседа. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T08:22

2024-12-17T08:22

2024-12-17T08:23

специальная военная операция на украине

селидово

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Житель Селидово рассказал представителю Народного фронта, как боевики ВСУ расстреляли всю семью его соседа. "Говорит, он пошёл в туалет, а там остались его сын, тёща, невестка и двое детей. И тут он слышит выстрел. Ну, и страшно стало подходить. Убили всю семью и дом подожгли. И ушли", - рассказал мужчина из Селидово. Народный фронт продолжает помогать жителям Селидово и ДНР, участники движения прибыли в город, чтобы узнать об основных потребностях людей и поддержать их, привезли 100 продуктовых наборов. Местные жители просят привезти им лекарства, корм для животных, газовые баллоны. "Мне нужно, чтобы мину разминировали. Уже три недели никак ребята (саперы – ред.) не придут", - обратилась пожилая жительница Селидово к представителю Народного фронта. Кроме того, люди рассказали, что боевики ВСУ заставляли их говорить только на украинском языке, забирали товар из магазинов, расстреливали людей на улицах и во дворах. "Последнее время слышал, что в магазинах заставляли разговаривать на украинском. Вывозили весь товар на склад..., заставляли закрыть все магазины, чтобы ни один не работал", - добавил житель города. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.

https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html

https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html

селидово

донецкая народная республика

донецк

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селидово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, происшествия