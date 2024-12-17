https://ria.ru/20241217/vsu-1989596807.html
Житель Селидово рассказал, как боевики ВСУ расстреляли всю семью его соседа
Житель Селидово рассказал, как боевики ВСУ расстреляли всю семью его соседа - РИА Новости, 17.12.2024
Житель Селидово рассказал, как боевики ВСУ расстреляли всю семью его соседа
Житель Селидово рассказал представителю Народного фронта, как боевики ВСУ расстреляли всю семью его соседа. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T08:22
2024-12-17T08:22
2024-12-17T08:23
специальная военная операция на украине
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донецк
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происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Житель Селидово рассказал представителю Народного фронта, как боевики ВСУ расстреляли всю семью его соседа. "Говорит, он пошёл в туалет, а там остались его сын, тёща, невестка и двое детей. И тут он слышит выстрел. Ну, и страшно стало подходить. Убили всю семью и дом подожгли. И ушли", - рассказал мужчина из Селидово. Народный фронт продолжает помогать жителям Селидово и ДНР, участники движения прибыли в город, чтобы узнать об основных потребностях людей и поддержать их, привезли 100 продуктовых наборов. Местные жители просят привезти им лекарства, корм для животных, газовые баллоны. "Мне нужно, чтобы мину разминировали. Уже три недели никак ребята (саперы – ред.) не придут", - обратилась пожилая жительница Селидово к представителю Народного фронта. Кроме того, люди рассказали, что боевики ВСУ заставляли их говорить только на украинском языке, забирали товар из магазинов, расстреливали людей на улицах и во дворах. "Последнее время слышал, что в магазинах заставляли разговаривать на украинском. Вывозили весь товар на склад..., заставляли закрыть все магазины, чтобы ни один не работал", - добавил житель города. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html
https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html
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селидово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Житель Селидово рассказал, как боевики ВСУ расстреляли всю семью его соседа
Житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли семью его соседа и подожгли дом